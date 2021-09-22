Долину заставили вернуть украшения по цене квартиры

Лариса Долина попала в неловкую ситуацию, которая стала достоянием общественности.

На днях народная артистка посетила модное светское мероприятие – премию Trend People Awards. На вечере знаменитость появилась в элегантном дизайнерском платье, которое было дополнено дорогими украшениями с жемчугом и бриллиантами. Однако когда Лариса Долина получила свою награду и хотела покинуть мероприятие, к ней подошли люди и потребовали вернуть украшения.

Ситуация оказалась по-настоящему неловкой. Артистка совсем не ожидала такой просьбы, но вынуждена была подчиниться. В результате Долина уехала с вечеринки в испорченном настроении, а после даже запретила организаторам премии публиковать ее фотографии с мероприятия.

Звездный образ для этого вечера готовил известный дизайнер Джемал Махмудов. Он рассказал, что предоставивший украшения ювелирный дом сам вышел на певицу и предложил дополнить ее наряд своими изделиями. Лариса Александровна согласилась. При этом певицу не предупредили, что это бартер и драгоценности нужно будет вернуть. По словам дизайнера, представители бренда поступили очень некрасиво.

Как сообщил телеграм-канал "Super.ru", представители ювелирного дома и не думали дарить певице украшения, стоимость которых так велика. Комплект, предоставленный Долиной, стоит около четырех миллионов рублей, что равняется цене однокомнатной квартиры где-нибудь в Подмосковье.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Валерий Леонтьев проговорился о мужчинах помолодевшей Ларисы Долиной.