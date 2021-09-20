"Жаль такое есть": подруга Пугачевой выложила фотографию с Примадонной в домашней одежде

На днях в семье Пугачевой и Галкина прошло радостное событие. Лиза и Гарри отпраздновали свое 8-летие. Двойняшки трогательно разбудили родителей с поздравлениями, а после получили в ответ огромный вкусный торт.
На день рождения пришли все друзья брата и сестры. Ребята получили огромное количество подарков. Детей развлекали аниматоры в костюмах из саги "Звездные войны".
После основной вечеринки праздник не закончился. Подруга Аллы Борисовной Алина Редель выложила фотографию с певицей и ее чадами. На снимке все радостно стоят в обнимку, а впереди перед ними на столе расположился шикарный торт в виде замка, в котором живет звездная семья. Также поклонники заметили фигурки именинников прям на десерте.
"Жаль такое есть", – пошутил один из подписчиков.
Также под постом подписчики стали обсуждать внешность жены Максима Галкина. Она не стала наряжаться, как на сам праздник. Она выбрала для выхода в гости простой костюм черного цвета, который даже немного напоминает пижаму.
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