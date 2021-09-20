Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Понедельник
20 сентября
Лента новостей
13:00
"Сошла с ума!": Воющую мимо нот Бузову пнула Собчак
13:00
Смерть актера из "Вечного зова" стала большим ударом для близких: Труп нашли по запаху
12:47
Путин отреагировал на кровавую бойню в Пермском университете
12:41
Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:24
Известная актриса откровенно о работе с Рязановым: Увольнения, обмороки и самодурство
12:18
"Тюрьма – лучшее место для Ефремова": звезда "Следа" сообщила о буйном нраве актера
12:17
"Жаль такое есть": подруга Пугачевой выложила фотографию с Примадонной в домашней одежде
12:06
"Толстая тетка с базара": Тощий Воля разнес заплывшую жиром Утяшеву
11:45
Число жертв стрельбы в Пермском университете увеличилось
11:25
"Было ощущение, что она видится со мной в последний раз": Галкин не сдержал чувств на могиле у родителей
11:23
Психолог раскусила отдавшую яйцеклетку другу-гею Королеву
11:17
Сергей Рост рассказал о конфликте с экс-женой из-за дочери: Мне ставится условие
11:05
Ушедшую в монахини Васильеву поставили на место после громкого заявления: Вела очень бурную жизнь
11:05
"Паспорт гражданина США может быть одной из целью": вскрылась правда о внебрачном ребенке Королевой
10:50
Стрельба в Пермском университете: есть погибшие
10:34
Цены на гречку в России побили рекорд
10:31
Неизвестный открыл огонь в Пермском государственном университете
09:58
"Непросто вынести это": Газманов разрыдался на глазах у всей страны
09:57
"Россия – это монастырь в планетарном масштабе": Васильева сделала неожиданное заявление после ухода от мирской суеты
09:30
"Фух, не Бузова!": Манукян спелся с рыжей красоткой
09:10
Повышение социальных пособий с 1 октября: кто будет получать больше
08:49
Теряющему слух Корчевникову не смогли помочь: Нести болезнь как крест
08:36
Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе
06:06
День Захария и Елизаветы 18 сентября: приметы, запреты, обычаи
04:03
"Сколько заплатили за этот идиотизм?": севшую в лужу Бородину подняли на смех
02:10
К чему снится окно
23:59
Обещал выбросить бродячим собакам: Добронравов рассказал о побоях от отца-алкоголика
22:05
"Плачем второй день": Елена Валюшкина шокирована новым имиджем дочки
20:05
Дочь Иглесиаса растрогала поклонников до слез
19:42
В метро и на съемной квартире: красавец Дыцевич развенчал мифы о сказочном богатстве актеров
18:03
Гидрометцентр: в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень
17:51
"Люблю тебя всей душой": нежный поцелуй Киркорова за кулисами попал на фото
17:44
"Лицо заплыло": Пугачеву не узнали на дне рождения детей
17:38
Территория трезвости: В России хотят запретить продажу алкоголя
17:36
Политтехнолог Белковский назвал наиболее вероятного преемника Путина
17:10
Опасное состояние: Королевой вызвали бригаду медиков после признания о внебрачной дочери
16:20
Собянин рассказал об истинных причинах всплеска заболеваемости ковидом в Москве
15:54
Видно грудь: Навка появилась в Кремле с прозрачной тканью ниже шеи
15:35
Спасибо Насте за поддержку: Жена Джигурды одобрила его сексуальные утехи с Волочковой
14:58
Пугачева и Галкин не захотели видеть детей Киркорова на торжестве двойняшек
14:53
Родные вешаются: Садальский облил грязью пожилых людей
14:50
"Рот не разевай": назвавшего столицу Литвы белорусской землей Лукашенко раскритиковали
14:34
Сердючка целый год скрывала смерть матери
14:04
Отдавшая яйцеклетку Наташа Королева получила 175 миллионов
14:00
Пугачева прилюдно кинула камень в Аниту Цой: Было стыдно
13:25
Дмитрию Колдуну сожгло лицо промышленным растворителем
13:05
"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
12:48
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
12:40
"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
12:39
Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
Опасное состояние: Королевой вызвали бригаду медиков после признания о внебрачной дочери
Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Примадонной
"Пьянь": сын Васильевой кинул камень в огород Ефремова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Жаль такое есть": подруга Пугачевой выложила фотографию с Примадонной в домашней одежде

"Жаль такое есть": подруга Пугачевой выложила фотографию с Примадонной в домашней одежде

Алла Пугачева вчера поздравляла детей с днем рождения. Сегодня Примадонна продолжает празднование.
прочитано 425 раз

На днях в семье Пугачевой и Галкина прошло радостное событие. Лиза и Гарри отпраздновали свое 8-летие. Двойняшки трогательно разбудили родителей с поздравлениями, а после получили в ответ огромный вкусный торт.

ПО ТЕМЕ

"Лицо заплыло": Пугачеву не узнали на дне рождения детей

"Богачи с жиру бесятся": дети Пугачевой с шиком отметили день Рождения

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На день рождения пришли все друзья брата и сестры. Ребята получили огромное количество подарков. Детей развлекали аниматоры в костюмах из саги "Звездные войны".

После основной вечеринки праздник не закончился. Подруга Аллы Борисовной Алина Редель выложила фотографию с певицей и ее чадами. На снимке все радостно стоят в обнимку, а впереди перед ними на столе расположился шикарный торт в виде замка, в котором живет звездная семья. Также поклонники заметили фигурки именинников прям на десерте.

"Жаль такое есть", – пошутил один из подписчиков.

Также под постом подписчики стали обсуждать внешность жены Максима Галкина. Она не стала наряжаться, как на сам праздник. Она выбрала для выхода в гости простой костюм черного цвета, который даже немного напоминает пижаму.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn /Global Look Press/ www.globallookpress.com
20 сентября 2021, 12:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

МузАллочка
Пожаловаться Ответить
Вот настоящая семейная фотография. Экс-певичка со своим верным мужем- Алиной Редель. А Галкин? Эрнста дуплит в это время.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Паспорт гражданина США может быть одной из целью": вскрылась правда о внебрачном ребенке Королевой

Адвокат рассказал, чем дочь может быть полезна певице
Происшествия

Число жертв стрельбы в Пермском университете увеличилось

Раскрыты новые детали трагедии
Шоу-бизнес

Психолог раскусила отдавшую яйцеклетку другу-гею Королеву

Эксперт объяснила поведение певицы
Шоу-бизнес

"Люблю тебя всей душой": нежный поцелуй Киркорова за кулисами попал на фото

Артист не скрывал эмоций

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе
Собянин рассказал об истинных причинах всплеска заболеваемости ковидом в Москве
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое

Регионы

Неизвестный открыл огонь в Пермском государственном университете
Подозреваемый в убийстве семьи под Воронежем задержан
В Новосибирске пенсионерка умерла на избирательном участке от остановки сердца
Под Омском поймали осужденного беглеца
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+