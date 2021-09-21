"Дождалась!": Бузова страстно вцепилась в порвавшего с дружком Лазарева

Известный певец отдохнул в ресторане с Ольгой Бузовой. Сергей Лазарев попал в безвыходное положение.

Для 35-летней Ольги Бузовой поиск мужа превратился в настоящую проблему. Артистка активно флиртует с мужчинами, используя женское обаяние, но в личной жизни все как-то не клеится. Очередной жертвой звезды стал Сергей Лазарев, телеведущая выбрала подходящий момент. Певец совсем недавно порвал со своим дружком Александром Малиновским — они отписались друг от друга в "Инстаграм" и перестали появляться вместе на публике.

У Ольги Бузовой и Сергея Лазарева состоялся пикантный ужин в Турции. Поющая телеведущая надела соблазнительное платье с перьями на груди, чтобы произвести впечатление на коллегу. Формат вечера задумывался как деловой, однако поп-дива этим не ограничилась. Она страстно вцепилась в экс-участника "Smash" с помощью женских уловок. Двусмысленные намеки, нежные прикосновения и свое провокационное поведение Ольга Бузова показала в инстаграм-историях.

"Дождалась!" — заявила поп-дива, когда Сергей Лазарев навел на нее камеру. Однако певец явно был равнодушен к заскучавшей по ласкам коллеге. На ужин он особо не наряжался — ограничился простой футболкой, да еще и взял с собой детей, чтобы обстановка не стала романтичной. Однако Ольга Бузова решила втереться в доверие еще и к наследникам артиста. Теледива немного поиграла с ними. Но растопить сердце звездного отца женщине не удалось. Сергей Лазарев назвал при детях Бузову лишь "тетей Олей".