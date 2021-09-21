"Об этом не стыдно говорить": у изрезанной Лолиты разошелся шов после операции

Звезда призналась, что устраняла второй подбородок. Операция прошла успешно, но через некоторое время шов разошелся. Это случилось после концерта, во время которого она перенесла сильную нагрузку.
Лолита Милявская отметила, что сейчас все в порядке, и она может спокойно петь. Кроме того, артистка рассказала, что делала блефаропластику век, кода которых стала свисать. Исполнительница отметила, что данная возрастная проблема доставляла много хлопот визажистам. На макияж у специалистов уходило очень много времени.
Также Лолита Милявская заявила, что уже выработала свою систему, которая помогает быстрее восстановиться после хирургического вмешательства. "Об этом не стыдно говорить", – поделилась знаменитость.
Певица добавила, что пластика работает только в том случае, если человек уже доволен собой. Напомним, ранее звезда поведала о своем похудении. Ей удалось сбросить 20 килограммов. Артистка обратилась за помощью к эндокринологу. По его рекомендации Лолита Милявская исключила из своего рациона некоторые продукты и напитки, в том числе алкоголь.
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