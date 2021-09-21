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Шоу-бизнес
"Об этом не стыдно говорить": у изрезанной Лолиты разошелся шов после операции

"Об этом не стыдно говорить": у изрезанной Лолиты разошелся шов после операции

Лолита Милявская не стесняется говорить о том, что ложилась под нож хирурга ради красоты. На сей раз певица поведала, что однажды после вмешательства с ней произошло несчастье.
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Звезда призналась, что устраняла второй подбородок. Операция прошла успешно, но через некоторое время шов разошелся. Это случилось после концерта, во время которого она перенесла сильную нагрузку.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Лолита Милявская отметила, что сейчас все в порядке, и она может спокойно петь. Кроме того, артистка рассказала, что делала блефаропластику век, кода которых стала свисать. Исполнительница отметила, что данная возрастная проблема доставляла много хлопот визажистам. На макияж у специалистов уходило очень много времени.

Также Лолита Милявская заявила, что уже выработала свою систему, которая помогает быстрее восстановиться после хирургического вмешательства. "Об этом не стыдно говорить", – поделилась знаменитость.

Певица добавила, что пластика работает только в том случае, если человек уже доволен собой. Напомним, ранее звезда поведала о своем похудении. Ей удалось сбросить 20 килограммов. Артистка обратилась за помощью к эндокринологу. По его рекомендации Лолита Милявская исключила из своего рациона некоторые продукты и напитки, в том числе алкоголь.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2021, 21:48 Источник: Ютуб-шоу "Антонимы" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенную Лолиту засняли во время нежностей с мужчиной на пляже

комментарии

Ответить:

Гость851246
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режь не режь
все равно лолка, ты уже старая пропитая и пробитая колода, сбитый лётчик
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