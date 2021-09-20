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Шоу-бизнес
"Попки совсем нет": Усохшая в коме МакSим напугала торчащими костями

"Попки совсем нет": Усохшая в коме МакSим напугала торчащими костями

Страшный недуг сделал артистку уязвимой. Певица МакSим шокировала фанатов телом.
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Тяжелая болезнь отступила от звезды, но катастрофически отразилась на ее внешности. Сейчас певица МакSим пытается дышать полной грудью, но выглядит так, словно скоро исчезнет совсем. За то время, пока артистка находилась в коме, ее вес снизился слишком сильно. Знаменитость старается носить белую одежду, которая визуально увеличивает объемы, но все равно выглядит крайне истощенной.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Певица МакSим опубликовала в инстаграм-аккаунте свежие снимки, которые были сделаны на открытом воздухе в солнечную погоду. Как обтянутый кожей скелет, артистка позировала на узкой дорожке в окружении зеленой растительности.

Даже легкая улыбка на лице женщины не смогла успокоить ее поклонников. Россиян напугали торчащие кости, которые безнадежно выдает любой наряд звезды. Пользователи Сети начали уговаривать певицу МакSим как можно быстрее набрать вес и перейти на особое питание.

"Кушать и еще раз кушать, болеть запрещено", "Попки совсем нет, поправляйся", "Надо отъедаться срочно", "Жесть, хрупкая как травинка", "Желаю восстановления, как-то ужасно выглядите", "Маришка, напугала так напугала", "Деточка, кушай больше", "Почему такая худая, поешь срочно", — написали комментаторы. Что ждет дальше певицу МакSим, покажет время. А пока ее внешний вид лишь внушает тревогу.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2021, 16:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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