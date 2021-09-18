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Шоу-бизнес
Чудом выжившая МакSим прилюдно оголилась

Чудом выжившая МакSим прилюдно оголилась

Певица МакSим поделилась фото с дочерью, на нем она предстала в сиреневом комбинезоне с очень короткими шортами.
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Артистка быстро восстанавливается после тяжелой болезни. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" стала публиковать фото в своем блоге и даже появилась на людях в откровенном интервью на шоу Ксении Собчак. МакSим порадовала подписчиков фотографией с дочкой Машей, на которой предстала в очень коротких шортах, оголив сильно похудевшие ноги.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Поклонники оценили фото по достоинству. Они отметили, что жутко исхудавшая за болезнь певица набирает вес и вновь обретает былую красоту. Все хором пожелали Марине Абросимовой крепкого здоровья. "Марина, с возвращением", "Очень за Вас переживала, желаю крепкого здоровья", "Марина, какая же ты худенькая, но как приятно видеть и знать, что мама наконец рядом со своими детьми", "Худенькая такая. Выздоравливай, Мариночка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – поддержали артистку фанаты.

Напомним, на прошлой неделе МакSим дала большое интервью на программе "Осторожно! Собчак". Певица рассказала о болезни, поделилась воспоминаниями о коме и даже поведала о путешествии на тот свет.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
18 сентября 2021, 11:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

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