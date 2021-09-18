Чудом выжившая МакSим прилюдно оголилась

Певица МакSим поделилась фото с дочерью, на нем она предстала в сиреневом комбинезоне с очень короткими шортами.

Артистка быстро восстанавливается после тяжелой болезни. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" стала публиковать фото в своем блоге и даже появилась на людях в откровенном интервью на шоу Ксении Собчак. МакSим порадовала подписчиков фотографией с дочкой Машей, на которой предстала в очень коротких шортах, оголив сильно похудевшие ноги.

Поклонники оценили фото по достоинству. Они отметили, что жутко исхудавшая за болезнь певица набирает вес и вновь обретает былую красоту. Все хором пожелали Марине Абросимовой крепкого здоровья. "Марина, с возвращением", "Очень за Вас переживала, желаю крепкого здоровья", "Марина, какая же ты худенькая, но как приятно видеть и знать, что мама наконец рядом со своими детьми", "Худенькая такая. Выздоравливай, Мариночка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – поддержали артистку фанаты.

Напомним, на прошлой неделе МакSим дала большое интервью на программе "Осторожно! Собчак". Певица рассказала о болезни, поделилась воспоминаниями о коме и даже поведала о путешествии на тот свет.