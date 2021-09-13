"Альфонс всея Руси!": Падкого на старух Шаляпина смачно выпороли

Народ разнес известного певца после шокирующего признания. Прохор Шаляпин выдал себя с потрохами.

Актер Станислав Садальский раскрыл истинное амплуа известного вокалиста. В личном блоге он показал видео, где Прохор Шаляпин произнес впечатляющую речь на берегу моря, пишет 5-tv.ru. Так, певец заявил, что мужчины должны хозяйничать в семье, а женщины — работать.

Россияне припомнили, что Прохор Шаляпин давно живет за счет своих избранниц. Они отметили, что звездный мужчина падок на старух: в прошлом он состоял в связях с великовозрастными женщинами. Некоторые посетовали, что через экран не могли плюнуть артисту в лицо. Певца окрестили альфонсом и смачно выпороли путем словесных оскорблений.

"Противно видеть эту харю", "Тьфу, у него из мужского наверное только пиписька", "Идиот и прохвост!", "Опущенная особь", "Мерзенький ты наш!", "Мальчик-содержанка, что тут обсуждать?", "Он такая же проститутка, как многие, он продает себя, пока есть спрос", "Альфонс всея Руси!", "Я в шоке. Это не мужчина, это амеба", — выразились комментаторы в блоге Станислава Садальского. Прохор Шаляпин вызвал у них бурю негодования.

В гущу массовой критики просочилось мнение о том, что артист все делает правильно и получает от жизни кайф. Защитники написали, что Прохор Шаляпин честен с поклонниками и не скрывает своего стремления отдыхать за чужой счет.