Ни цветочка: необычную могилу мужа-самоубийцы Божены Рынской никто не навещает

Памятник политологу, тележурналисту, одному из создателей телекомпании НТВ Игорю Малашенко – один из самых необычных на Троекуровском кладбище столицы. Правда, как говорят там, могилу давно никто не навещает.

В середине февраля 2019 года Малашенко был госпитализирован с неврологическими проблемами. Писали, что он страдал от тяжелой клинической депрессии. А 25 февраля 2019 года в Испании на 65-м году жизни, согласно данным Верховного суда Андалусии, Игорь Малашенко покончил с собой. Его тело было обнаружено в саду собственного дома в Сотогранде — крупнейшем частном жилом районе Андалусии, что в 45 километрах к югу от Марбельи.

18 марта Игоря Малашенко похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища. А через три дня рядом с ним упокоилась певица Юлия Началова... Правда, ее могила всегда очень ухоженная и утопает в цветах, а вот Малашенко мало кто навещает – там нет и цветочка...

К тому же красивый памятник Началовой ее родители-пенсионеры установили на свои деньги. А средства на памятник Малашенко и облагораживание территории собирали всем миром. Его вдова Божена Рынска бросила клич, на который откликнулись неравнодушные люди. Правда, сама журналистка не участвовала в церемонии открытия памятника. "До сих пор люблю, несмотря на страшную обиду", – написала она в день мероприятия Божена.

Памятник Малашенко довольно необычный. Он сделан из гранита и мрамора разных цветов и сбоку представляет собой причудливое сплетение колонн. Причудливое, какой была и жизнь самого Игоря Евгеньевича... А если смотреть сверху, то окажется, что эти колонны образуют аббревиатуру "НТВ". По оценке специалистов, такая оригинальная надгробная композиция может стоить около трех миллионов рублей.

При этом вдова говорит, что памятник, возможно, будет дорабатываться – "Возможно, точкой будет расколотый зеленый шар", – написала журналистка в "Инстаграм".

