"Сильная любовь": Замужняя Бортич рассекретила нового парня

Звезда фильма "Я худею" вышла в свет с молодым актером. Александра Бортич выразила чувства к спутнику.

Российская актриса Александра Бортич выходила замуж уже дважды. Ее вторым мужем стал сын депутата и бизнесмен Евгений Савельев, свадьбу сыграли в 2019 году. Долгое время в семейном счастье артистки не сомневались, ведь она родила сына и выглядела вполне довольной. Однако в последнее время личная жизнь звезды тревожит ее фанатов. Несмотря на семейный статус, Александра Бортич призналась в чувствах другому.

В начале осени актриса показала поклонникам снимок с таинственным молодым человеком. Его личность многим оказалась незнакомой. Александра Бортич добавила интриги неожиданной подписью. "Шок-контент. И очень сильная любовь", — выразилась замужняя звезда.

Некоторые решили, что между артисткой и ее мужем пробежала черная кошка. Фанаты бросились гадать, кем является кудрявый мужчина на снимке. Наконец, Александра Бортич раскрыла его личность. Это оказался актер Александр Пикуль, который живет на две страны — США и Россию.

Кинодива опубликовала свежее фото вместе с коллегой. Они появились вместе на премьере фильма "Дело". Мужчина тоже поделился этим кадром в персональном блоге. В свою очередь, Александра Бортич пояснила, кем ей приходится молодой человек. "Новый парень — на самом деле брат", — уточнила артистка.

