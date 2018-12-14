Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера полнометражной версии комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". Многие отечественные знаменитости поддержали фильм, разумеется, не осталась в стороне и одна из исполнителей главных ролей актриса Александра Бортич. Светловолосая артистка предстала перед публикой в черном наряде, который при свете вспышек камер оказался прозрачным.