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Дек. 14, 2018
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Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде

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В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера полнометражной версии комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". Многие отечественные знаменитости поддержали фильм, разумеется, не осталась в стороне и одна из исполнителей главных ролей актриса Александра Бортич. Светловолосая артистка предстала перед публикой в черном наряде, который при свете вспышек камер оказался прозрачным.

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