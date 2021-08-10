Тодоренко восстанавливает ментальное здоровье после расставания с Топаловым

31-летняя российская ведущая Регина Тодоренко после родов всерьез занялась своим здоровьем. Она старается правильно питаться, занимается комплексами, а также уделяет немало внимания своему ментальному здоровью.
Раньше она испытывала психологический дискомфорт из-за неправильного прикуса, маленькой груди и веснушек на теле. Полюбить себя Регине Тодоренко помогла ее семья. Родители внушили ей уверенность в себе, а муж избавил ее от комплексов, рассказала Тодоренко в беседе с "АиФ".
Сейчас Регина Тодоренко довольна собой. Она занимается йогой и катается на коньках. Не ест сахаросодержащие продукты и делает медитации.
"Могу сказать, что занятия на льду способствуют улучшению не только физического состояния, но и ментального", – добавила Тодоренко.
Также Регина Тодоренко рассказала о борьбе со старением. У нее уже появились первые морщины, которые она старается прикрывать челкой. Ведущая делает самомассаж и пользуется гидрогелевыми патчами. Все это помогает ей выглядеть лучше.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Регина Тодоренко страдает от расставания с Владом Топаловым. Из-за частых командировок звезде приходится постоянно жить в разлуке с сыном и мужем.
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