"Забитой бабе ничего не остается": заигравшейся в семейное счастье Тодоренко дали под дых

Недавно звездная пара создала свой авторский курс по исполнению желаний, стоимость которого – десять тысяч рублей с человека. Телеведущая и певец предлагают женщинам с помощью психологических техник и практик раскрытия потенциала найти путь к самим себе. Это событие привлекло внимание скандально известного блогера Лены Миро. Острая на язык женщина решила высказаться о курсе Регины Тодоренко и Влада Топалова, а также о самих его создателях на своей странице в LiveJournal.
Для начала блогерша прошлась по рекламе курса, на которой запечатлены счастливые супруги. Миро уверена в том, что Топалов с трудом терпит жмущуюся к нему "бабу", которая всеми силами пытается изображать семейное счастье. Блогерша считает, что певец часто позволяет себя передразнивать и перебивать жену, а та все это терпит.
"Забитой бабе не остается ничего, кроме как немедленно заткнуться, опустить глаза, через силу улыбнуться и поддакнуть," – высказала свое мнение Миро.
Блогерша уверена, что в звездном союзе присутствуют "абьюзивные отношения", на которые точно не стоит равняться другим женщинам, поэтому курс пары не будет успешен.
Что касается самого Топалова, то и ему тоже дали под дых: он, по словам блогерши, напоминает "пятидесятилетнего бомжа", злоупотребляющего спиртным, а с таким лицом точно не стоит рекламировать курс, ведущий к успеху.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Регине Тодоренко пришлось поправлять ментальное здоровье после расставания с любимым.
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