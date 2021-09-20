Стало известно о связи Лазарева и Баскова: Опять ты

В воскресенье на канале "Россия" состоялась премьера шоу "Дуэты". Ведущим проекта стал Николай Басков. Он до последнего не знал, кто будет его напарником.

Во время исполнения хита артистов между ними, по сценарию программы, была выстроена стена. Они якобы вообще не знали, кто вышел на сцену с другой стороны зала. После стена поднялась и оказалось, что все это время зрители наблюдали дуэт Николая Баскова и Сергея Лазарева. "Опять ты", – посмеялся "натуральный блондин", увидев коллегу.

Ранее исполнители уже много раз выступали на одной сцене. Сергей вспомнил, что их тандем полюбился многим еще с момента запуска "Ну-ка, все вместе!". Он отметил, что теперь они с коллегой объединились для реализации нового проекта, который станет еще более ярким и запоминающимся.

Сергей Лазарев также подчеркнул, что, помимо них с Николаем Басковым, поклонников ждет еще невероятное количество интересных событий и встреч. Он рассказал, что дуэты будут и очень красивыми, и неожиданными, и даже смешными. Какие рейтинги будут у программы и затмит ли она все предшествующие музыкальные шоу – пока остается только гадать.

Напомним, в премьерном выпуске на сцене появилась Лариса Долина со своей внучкой, Михаил Галустян с Филиппом Киркоровым, Давид Манукян с Еленой Катиной, а Лев Лещенко вышел в паре с Жасмин. Многие поклонники артистов уже находятся в предвкушении.

