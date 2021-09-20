Стало известно о связи Лазарева и Баскова: Опять ты

Во время исполнения хита артистов между ними, по сценарию программы, была выстроена стена. Они якобы вообще не знали, кто вышел на сцену с другой стороны зала. После стена поднялась и оказалось, что все это время зрители наблюдали дуэт Николая Баскова и Сергея Лазарева. "Опять ты", – посмеялся "натуральный блондин", увидев коллегу.
Ранее исполнители уже много раз выступали на одной сцене. Сергей вспомнил, что их тандем полюбился многим еще с момента запуска "Ну-ка, все вместе!". Он отметил, что теперь они с коллегой объединились для реализации нового проекта, который станет еще более ярким и запоминающимся.
Сергей Лазарев также подчеркнул, что, помимо них с Николаем Басковым, поклонников ждет еще невероятное количество интересных событий и встреч. Он рассказал, что дуэты будут и очень красивыми, и неожиданными, и даже смешными. Какие рейтинги будут у программы и затмит ли она все предшествующие музыкальные шоу – пока остается только гадать.
Напомним, в премьерном выпуске на сцене появилась Лариса Долина со своей внучкой, Михаил Галустян с Филиппом Киркоровым, Давид Манукян с Еленой Катиной, а Лев Лещенко вышел в паре с Жасмин. Многие поклонники артистов уже находятся в предвкушении.
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