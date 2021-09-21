"Это очень тяжело": заплаканная Слава рассказала о семейной трагедии

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, вышла на связь со своей аудиторией в "Инстаграме". Женщину до глубины души поразила произошедшая в Перми трагедия, и она решила высказать свои соболезнования родным погибших. Слава записала эмоциональное видео, в котором подчеркнула, что такого ужаса не должно быть в нашей жизни.
Артистка отметила, что она от всей души соболезнует людям, которые лишились своих близких при различных обстоятельствах. Слава знает, как тяжело переживать такое горе. Смахивая слезы с глаз, женщина рассказала, что они с сестрой тоже остро переживают потерю самых дорогих людей – родителей.
Папа Сланевской ушел из жизни шесть лет назад. Ранним утром мужчина ехал на работу, и в его автомобиль врезалась машина с компанией молодых людей, возвращающихся из ночного клуба. Для родителя певицы столкновение стало смертельным. А не так давно Анастасия потеряла мать, и это стало еще одним страшным ударом.
"Это очень тяжело," – призналась заплаканная артистка.
Поклонники Славы поддержали певицу и согласились с тем, в Перми произошла страшная трагедия, которая потрясла абсолютно всех.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что певица Слава дала смачную пощечину Ксении Собчак после контакта с Тимати.
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