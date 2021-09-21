Названа настоящая причина суда Гагариной с Исхаковым: В страшном сне никогда бы не приснилось

Казалось бы, конфликт Полины Гагариной и ее бывшего супруга исчерпан. Прошло достаточно времени, певицу уже несколько раз замечали с другими мужчинами, а выглядит она просто великолепно. Однако фотограф смог удивить всех.

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