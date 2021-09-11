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Шоу-бизнес
"Видно, что это не я": опозоренная Гагарина открестилась от собственного вранья

"Видно, что это не я": опозоренная Гагарина открестилась от собственного вранья

Полина Гагарина прокомментировала ситуацию, в которой общественность обвинила ее в наглой лжи.
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После выхода клипа на песню "Вчера" певица отвечала на вопросы в "сторис" своего "Инстаграма". Подписчики спросили про трюки, артистка же заверила, что сама прыгала из машины на большой скорости. Выяснилось, что это ложь. Трюк выполняла профессиональный каскадер Светлана Токарская-Пасхина. Информация мигом разлетелась по Сети, крайне возмутив даже верных фанатов. Гагарину стали обвинять во лжи и сокрытии чужих заслуг.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Довольно долго Полина никак не комментировала ситуацию, однако вчера на программе "Вечерний Ургант" она все-таки нарушила молчание. Гагарина открестилась от собственных слов, сказав, что это был просто сарказм, а не ложь. Она пошутила в надежде на то, что при увеличении будет очевидно, что в кадре другой человек. К сожалению для Гагариной, поклонники не оценили юмор. "Увеличьте фото, и увидите, собственно. При увеличении видно, что это не я. Но очевидно, это было, наверное, только мне", – оправдалась артистка. Также в эфире программы Полина отметила, что считает профессию каскадеров такой же опасной, как, например, работу пожарных.

Ранее Полина Гагарина заявила об условиях, при которых ее бывший муж Дмитрий Исхаков может видеться с дочерью. Экс-супруга такой расклад конечно не устроил. Ведь по решению певицы дочь может проводить время с отцом только с ее разрешения. Исхаков никак не ожидал такого строгого запрета и надеялся, что сможет проводить с наследницей столько времени, сколько захочет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
11 сентября 2021, 13:15 Источник: "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
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Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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