Гагарина может скоро стать бабушкой: 13-летний сын певицы вышел в свет с девушкой

Полина Гагарина на днях появилась на шоу "Вечерний Ургант". Поддержать певицу пришел ее сын, да еще и в компании своей девушки.

Андрею всего 13 лет, однако молодой человек выглядит гораздо старше своего возраста, да и развит не по годам. Поддержать маму молодой человек пришел вместе с избранницей, о чем, кстати, сообщила сама Гагарина. "Сын за лето возмужал. У него появилась прекрасная девушка. Она сидит здесь", – похвасталась счастливая мама.

Оказывается, за взрослыми поступками сына Полина стала забывать, сколько мальчику лет на самом деле. Весь прошлый год она вела с ним беседы об экзаменах и поступлении. Каково было удивление артистки, когда она осознала, что наследник только перешел в 8 класс.

А вот бдительные поклонники прекрасно помнят возраст Андрея. Его появление с девушкой на шоу многие посчитали поспешным и даже предположили, что Полине Гагариной скоро стоит ждать внуков. "Так Полина скоро может стать "баб Полей", "Да уж, в 13 лет у него уже девушка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - удивились фанаты.

Ранее Полина Гагарина оказалась в центре скандала, связанного с работой каскадеров. Дело в том, что после выхода клипа на песню "Вчера" Гагарина заявила, что трюки выполняла сама. Однако это не так, за что общественность обвинила ее во лжи. Все на том же шоу Ивана Урганта Полина объяснила, что ее высказывание о трюках было сарказмом. Дескать подписчики должны были увеличить фото и увидеть другого человека.