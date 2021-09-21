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Шоу-бизнес
Зачем забивать голову: отсутствие образования не волнует 19-летнего блогера-миллионера Милохина

Зачем забивать голову: отсутствие образования не волнует 19-летнего блогера-миллионера Милохина

В октябре 2020 года российский Forbes поместил Даню Милохина на 6-е место своего списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. По слухам, парень зарабатывает около 2 миллионов рублей в месяц. При этом из образования у него – только с трудом оконченная школа в Оренбурге...
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Зачем забивать себе голову знаниями, корпеть над книжками, что-то зубрить, сидеть ночами над рефератами, мечтать о "красном" дипломе, если все это, в конечном итоге, приносит куда меньше прибыли, чем снятые на телефон короткие ролики не самого глубоко содержания. Наверное, примерно так и рассуждал Даня Милохин, реклама у которого в TikTok сегодня стоит от 200 тысяч рублей, в Instagram — от 75-ти.

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Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

В школе же Даня учился посредственно. В отличие от старшего брата Ильи, который уже в детстве стал кандидатом в мастера спорта по шахматам, Милохин ни к учебе, ни к спорту интереса не проявлял. Он даже училища в Оренбурге, куда поступил вместе с братом, не окончил. А поди ж ты, стал звездой Интернета и теперь зарабатывает миллионы...

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Отсутствие образования Милохина, говоря просто, "не парит". "Если я чем-то заинтересуюсь, что требует получения высшего образования, например, захочу полететь в космос, то тогда займусь этим высшим образованием, отучусь на этом высшем образовании", – заверил "Дни.ру" 19-летний блогер.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 21 сентября 2021, 09:10
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