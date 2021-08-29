"После смерти Баскова": Милохин метит на место "натурального блондина"

Блогер Даня Милохин, как и половина российского шоу-бизнеса, улетел в Сочи на "Новую волну". Выходец из детского дома на творческом вечере Николая Баскова исполнит вместе с ним их общую песню "Дико тусим".
На репетиции начинающий певец и уже бывалый артист много веселились. Так, в объективы телекамер попал момент, как Милохин падает на пол, а знаменитый блондин его "воскрешает" со словами "Вставай и иди на сцену, будь звездой!"
Фанаты тут же решили, что Басков делает из Милохина своего приемника и передает ему свои знания и накопленный опыт.
"Мне кажется, будет сложно занять место Баскова, если только после его смерти" – в шутку ответил молодой парень.
Напомним, что Даня Милохин стал популярным совсем недавно. По его мнению, его видео в "Тиктоке" резко взлетели только из-за того, что на карантине людям нечем было заниматься и они проводили свое время, листая ленту молодежной социальной сети.
Несмотря на то, что молодой исполнитель вырос в детском доме и не получил достойного образования, он сам растет и развивается – занимается вокалом и планирует научиться играть на пианино и гитаре.
https://www.youtube.com/watch?v=FUupd6fMzHA
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