"Перестали общаться": Цой раскрыла тайну отношений с умершим отцом

Анита Цой недавно вспомнила уже умеших родителей и рассказала, почему у нее не сложились отношения с отцом.

В жизни маленькой Аниты Цой практически никогда не было отца. Сегей Ким ушел из семьи, когда девочке был всего годик. Конечно, она уже не помнит этого события, несмотря на то, что оно оставило большой след в ее судьбе.

Впервые уже в осознанном возрасте она встретилась с отцом в возрасте 21 года. Тогда молодая девушка уже была замужем. Артистке во сне приснился папа и она поделилась этой новостью с супругом. Тот решил, что это знак свыше и нашел Кима, чтобы Анита Цой могла с ним познакомиться.

"Мы встретились, но не сраслось, мы оказались диаметрально противоположными людьми и перестали общаться", – поделилась воспоминаниями певица.

Это не единственный случай, когда Цой пыталась наладить отношения с отцом. Какое-то время назад он ходил по теле-шоу, где говорил неприятные вещи про мать Аниты Юн Элоизу Сынхымовну. Участница "Один в один" не смогла простить этого и прекратила какое-либо общение с родителем.

Тот в свою очередь пыталася объяснить наследнице, что делал это только потому, что ему нужны были деньги. Анита на эти слова не отреагировала.

Напомним, что в этом году мать Цой умерла после тяжелой болезни. А до этого из жизни ушел и сам отец певицы. Они так и несмогли найти общий язык и начать общаться.