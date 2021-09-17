Мат и неприличный жест: Лазарева заклеймили за снимок голых детей

Накануне Сергей Лазарев пожаловался на несправедливость. Он рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в своем же личном блоге.

Сейчас артист отдыхает в Турции вместе со своими детьми, Никитой и Аней. Они живут в роскошной вилле, плавают в личном бассейне, а звездный отец периодически возвращается в столицу, оставляя малышей няне. Все дело в том, что отпустить исполнителя надолго не представляется возможным, так как он принимает участие в съемках новой программы.

Сергей Лазарев не только работает и проводит время с детьми, но и активно делится эмоциями со своими поклонниками. Однако, как оказалось, далеко не все фотографии пришлись по душе руководству "Инстаграма". Уже некоторое время звезда воюет за совместный кадр с детьми. Все дело в том, что его он попытался опубликовать уже дважды.

Можно подумать, что на фото что-то особенное, но нет. На снимке артист сидит в шляпе, а у него на коленях расположились наследники. Оба они одеты в шорты для плавания, но верхняя часть тел осталась открытой. Ничего плохого в этом не видит ни звездный папа, ни его поклонники: дети маленькие, так делают почти все родители. Однако, видимо, руководство соцсети считает иначе.

Артист опубликовал в "историях" уведомление от "Инстаграма", где сообщается, что снимок удален за нарушение, "изображение обнаженного детского тела". Сергей Лазарев отправил жалобу, но и ее удалили. Следущей попыткой было закрыть плечи детей цветными картинками с помощью изображений, предлагаемых соцсетью, но и это не помогло. Артист вышел из себя и даже употребил нецензурную лексику, что позволяет себе крайне редко. В конце своего рассказа он выложил снимок статуэтки гнома, показывающего неприличный жест.

