Замужняя Слава устроила публичный разврат с двумя мужчинами: Облапали всю

Анастасии Славинской сейчас 41 год. Однако в своем возрасте она прекрасно выглядит, а фигуре знаменитости могут позавидовать многие 20-летние девушки. При этом "зажигать" на мероприятиях артистка любит точно не меньше юных коллег.

В своем популярном блоге в "Инстаграме" певица нередко демонстрирует то, что остается за кадром. К активности звезды все уже привыкли, но накануне она смогла удивить фанатов. Слава появилась на сцене вместе с "Пухляшом" из группы Little Big, Дмитрием Красиловым, и Николаем Басковым.

Сам образ певицы оказался крайне вызывающим: лаковые ботфорты, обтягивающее платье, демонстрирующее все прелести. На кадрах Слава исполняет откровенный танец, слегка напоминающий французский канкан. Держась за руки с мужчинами, она задирает ноги вверх, а коллеги смотря на нее с восхищением.

Многие отметили, что, если Дмитрий ведет себя энергично, но держится обособленно, то Николай Басков полностью отдался процессу. Пользователи подчеркнули, что "натуральный блондин" не упустил ни одного шанса нежно дотронуться до стройной фигуры Славы.

При этом пользователи не одобрили поведение звезд. Под роликом можно заметить невероятное количество негативных комментариев. Замужнюю Славу призвали вести себя спокойнее. "Облапали всю", "Пошлятина какая", "Так нельзя, приличная же женщина, ведет себя как ребенок", "Ужасно", "Так не делают в 40 лет", "Что за разврат, а дети как", "А Басков то куда? Всю потрогал", "Очень страшно", – написали возмущенные подписчики.

