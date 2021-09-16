Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Четверг
16 сентября
Лента новостей
15:29
Меньшова раскрыла сенсационные подробности смерти отца: Сделал прививку?
15:21
Сбил машиной и дважды выстрелил: Валиде-султан из "Великолепного века" не может остыть к экс-мужу
15:04
Скандальный ведущий влепил смачную пощечину Баскову: Все дрянь!
15:00
Манукян отказался платить бешеные деньги на первом свидании
14:46
Господи, помилуй: могила Сорина из "Иванушек" под угрозой сожжения
14:41
Замужняя Слава устроила публичный разврат с двумя мужчинами: Облапали всю
14:16
В Копейске бездомные собаки терроризируют местных жителей
14:14
"Дай бог ей здоровья!": изменившаяся после тяжелой болезни Фрейндлих поразила народ
14:08
Как ветром сдуло: люди разбежались от Пересильд после признания
13:49
Появилась информация о досрочном освобождении Ефремова: Заседаний больше не будет
13:40
Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина
13:36
В Махачкале 16 детей отравились распыленным в школе веществом
13:16
Звезда "Зачарованных" рассказала о жизни с терминальной стадией рака: конец приближается
12:50
Затравленная Рудковская всполошила народ заявлением о возрасте
12:48
Появление Билана с расстегнутыми брюками вызвало оторопь: Что-то торчит
12:40
В Петербурге водитель социального такси напал на пенсионерку
12:21
В Анапе экстренные службы спасли мужчину из горящей квартиры
12:06
Не работает рука: Кудрявцева шокировала известием о здоровье
12:03
Чадов о другой жизни после 40: То же самое происходит с Козловским и Плетневым
11:44
Машков встал грудью за опозорившуюся Бузову: Чувства и эмоции остры
11:28
Толкалина неожиданно показала своего любовника после разрыва
11:19
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
10:50
В заложниках: Васильева раскрыла нездоровую связь Садальского с известной актрисой
10:46
Миддлтон появилась на публике после слухов о беременности
10:44
Савельева бросила малолетнего сына: Со спокойной душой!
10:13
В Петербурге школьница отравилась парами хлора
10:04
В США назвали Россию главной военной угрозой для НАТО
09:54
Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина
09:41
Изменившегося Галкина уличили во лжи: Пристрастился к макияжу
09:13
Оголившаяся Королева пустилась в пляс под песню Николаева
09:00
Под Воронежем вооруженный мужчина пытался взорвать отдел полиции
08:57
Лечилась самогоном: Татьяна Абрамова об осложнениях после коронавируса
08:55
Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии
08:48
Оливер Стоун: Россия была бы уничтожена без Владимира Путина
08:32
Пугачева одобрила важное решение в жизни Вайкуле
08:24
На востоке Москвы произошел пожар в общественной бане
06:03
Домнин день: Обычаи и запреты 16 сентября
04:09
"До чего докатилась": почему Валерию обругали за фото на фоне покойного Кобзона
02:08
Италия и Ливан встретились на московской кухне
23:58
Изнасилованного парнем Костюшкина отправили на обследование
22:50
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
22:13
"Железный купол" на Украину: СМИ раскрыли план Конгресса США
21:46
Диалог Белоруссии и Запада можно ожидать ближе к весне 2022 года – аналитик Тышкевич
20:41
Политолог Поротников: Лукашенко пора отпустить ситуацию и переходить к операции "Преемник"
20:06
В Петербурге у мертвого ребенка нашли оставленный врачами кусок иглы
19:39
Оголившая зад Толкалина покрутилась на шесте
19:16
В винном размышлении
19:10
Произошла первая в истории госпитализация из-за компьютерной зависимости
18:56
"Бедная": народ рыдает от вида MaкSим после комы
18:55
Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость
"Еле ходит": стало известно о состоянии Пугачевой
Крики и толпа людей: супруг Макеевой обнародовал неожиданные кадры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Замужняя Слава устроила публичный разврат с двумя мужчинами: Облапали всю

Замужняя Слава устроила публичный разврат с двумя мужчинами: Облапали всю

Анастасии Славинской сейчас 41 год. Однако в своем возрасте она прекрасно выглядит, а фигуре знаменитости могут позавидовать многие 20-летние девушки. При этом "зажигать" на мероприятиях артистка любит точно не меньше юных коллег.
прочитано 435 раз

В своем популярном блоге в "Инстаграме" певица нередко демонстрирует то, что остается за кадром. К активности звезды все уже привыкли, но накануне она смогла удивить фанатов. Слава появилась на сцене вместе с "Пухляшом" из группы Little Big, Дмитрием Красиловым, и Николаем Басковым.

ПО ТЕМЕ

Напугавшая россиян певица Слава сообщила о сумасшествии дочери

Алкозависимая певица Слава сгубила в огне драгоценное имущество: Все горит

 Слава (певица)

Слава (певица) певица

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Сам образ певицы оказался крайне вызывающим: лаковые ботфорты, обтягивающее платье, демонстрирующее все прелести. На кадрах Слава исполняет откровенный танец, слегка напоминающий французский канкан. Держась за руки с мужчинами, она задирает ноги вверх, а коллеги смотря на нее с восхищением.

Многие отметили, что, если Дмитрий ведет себя энергично, но держится обособленно, то Николай Басков полностью отдался процессу. Пользователи подчеркнули, что "натуральный блондин" не упустил ни одного шанса нежно дотронуться до стройной фигуры Славы.

При этом пользователи не одобрили поведение звезд. Под роликом можно заметить невероятное количество негативных комментариев. Замужнюю Славу призвали вести себя спокойнее. "Облапали всю", "Пошлятина какая", "Так нельзя, приличная же женщина, ведет себя как ребенок", "Ужасно", "Так не делают в 40 лет", "Что за разврат, а дети как", "А Басков то куда? Всю потрогал", "Очень страшно", – написали возмущенные подписчики.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 14:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Савельева бросила малолетнего сына: Со спокойной душой!

Певица раскрыла детали трагедии
Шоу-бизнес

Лечилась самогоном: Татьяна Абрамова об осложнениях после коронавируса

Как лечилась актриса
Шоу-бизнес

Миддлтон появилась на публике после слухов о беременности

Народ поздравляет герцогиню
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина

Певец напугал фанатов

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина
Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В Кремле заговорили о возможности нового локдауна после самоизоляции Путина

Спорт

Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России

Регионы

В Копейске бездомные собаки терроризируют местных жителей
В Махачкале 16 детей отравились распыленным в школе веществом
В Петербурге водитель социального такси напал на пенсионерку
В Анапе экстренные службы спасли мужчину из горящей квартиры
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+