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Шоу-бизнес
Поужинали и домой: певицу Лолиту сняли с мужем подруги

Поужинали и домой: певицу Лолиту сняли с мужем подруги

Вокалистка Лолита Милявская отлично провела время.
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Год назад певица Лолита развелась с пятым мужем. С тех пор вокруг личной жизни знаменитости муссируется много слухов. Мужчин, которые по тем или иным причинам появляются рядом с вокалисткой, тут же записывают ей в любовники.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

В свежей публикации в "Инстаграм" Лолита показала фото, на котором позирует с неизвестным мужчиной с добродушным лицом. Спутник держит артистку за талию. Вокалистку и приятеля сняли на фоне скульптуры "Большая глина № 4". Кадр заинтересовал поклонников знаменитости.

В подписи к публикации Лолита поспешила прояснить ситуацию. Актриса рассказала, что накануне вечером гуляла по центру Москвы с друзьями. Мужчина на фотографии – это Кирилл. Он муж подруги.

По словам Лолиты, они не могли отказать себе в снимке на фоне самой обсуждаемой столичной скульптуры. Вокалистка назвала работу швейцарского художника Урса Фишера "органично отливающей серебром". Знаменитость отметила, что на Болотной набережной было много людей, которые отлично проводили время.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Но больше всего меня впечатлила проплывающая баржа с диджеями, с толпой отрывающейся молодежи! Где мои хотя бы 30, я бы до утра отплясывала", – посетовала Лолита Милявская.

По словам знаменитости, ее вечер прошел спокойно. "Поужинали в семейном кругу и домой", – отметила артистка.

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Певица Лолита. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2021, 16:57 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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