Поужинали и домой: певицу Лолиту сняли с мужем подруги

Вокалистка Лолита Милявская отлично провела время.

Год назад певица Лолита развелась с пятым мужем. С тех пор вокруг личной жизни знаменитости муссируется много слухов. Мужчин, которые по тем или иным причинам появляются рядом с вокалисткой, тут же записывают ей в любовники.

В свежей публикации в "Инстаграм" Лолита показала фото, на котором позирует с неизвестным мужчиной с добродушным лицом. Спутник держит артистку за талию. Вокалистку и приятеля сняли на фоне скульптуры "Большая глина № 4". Кадр заинтересовал поклонников знаменитости.

В подписи к публикации Лолита поспешила прояснить ситуацию. Актриса рассказала, что накануне вечером гуляла по центру Москвы с друзьями. Мужчина на фотографии – это Кирилл. Он муж подруги.

По словам Лолиты, они не могли отказать себе в снимке на фоне самой обсуждаемой столичной скульптуры. Вокалистка назвала работу швейцарского художника Урса Фишера "органично отливающей серебром". Знаменитость отметила, что на Болотной набережной было много людей, которые отлично проводили время.

"Но больше всего меня впечатлила проплывающая баржа с диджеями, с толпой отрывающейся молодежи! Где мои хотя бы 30, я бы до утра отплясывала", – посетовала Лолита Милявская.

По словам знаменитости, ее вечер прошел спокойно. "Поужинали в семейном кругу и домой", – отметила артистка.