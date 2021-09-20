Теряющему слух Корчевникову не смогли помочь: Нести болезнь как крест

Борис Корчевников – человек глубоко верующий. Он постоянно путешествует по святым местам, ходит в церковь. Оказалось, что недуг знаменитости прогрессирует, слух снижается.

Журналист молится и просит Бога об исцелении, но пока положительной динамики не наблюдается. Многие внимательные зрители замечают, что Борису становится все тяжелее во время съемок. Он сильно напрягается, чтобы разобрать речь звездных собеседников. В этом ему помогают сразу несколько редакторов.

Ведущему приходится постоянно прислушиваться, а некоторые реплики он вынужден читать со специальных экранов, которые ставят заранее. Все дело в том, что около пяти лет назад генерального продюсера телеканала "Спас" экстренно госпитализировали. У него обнаружили редкую доброкачественную опухоль, было принято решение ее удалить. Позднее оказалось, что с образованием Борис Корчевников мог спокойно жить еще много лет, а хирургическое вмешательство усугубило последствия.

На днях ведущий поделился личной историей. Он отметил, что верит в чудеса, так как однажды наблюдал одно собственными глазами. Тогда журналист принимал участие в соборовании в Черногории. Вместе с другими людьми в храме находился молодой человек, которого год назад парализовало. Сперва он простоял всю службу, а затем самостоятельно вышел из храма.

Борис Корчевников был поражен. Несколько часов назад молодой человек тяжело шел даже с помощью костыля, а теперь достаточно уверенно шагал сам. Ведущий поинтересовался у батюшки, почему молитвы молодого человека были услышаны, а его Бог не исцелил. Он отметил, что Бог иногда просто хочет показать, что может исцелить, но "нужно поболеть пока, понести болезнь как крест".

