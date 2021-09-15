"Есть черненькая": появилась информация о новой девушке Корчевникова

Борис Корчевников оказался слегка ошарашен заявлением очередной гостьи своей программы.

Сегодня в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" появилась актриса Ольга Богданова. Гостья пришла на передачу подготовленной и принесла белый платочек в подарок для избранницы телеведущего. Борис Корчевников оказался удивлен таким шагом, ведь после расставания с актрисой Анной Сесиль-Свердловой мужчина никогда не распространяется о своей личной жизни.

Тем не менее, актриса не растерялась и решила научить 39-летнего холостяка, как ему устроить свою личную жизнь. Богданова узнала, что журналисту нравятся брюнетки, и посоветовала ему все время представлять, будто он уже в отношениях с такой девушкой.

Актриса пояснила, что мужчина должен впредь все покупать в дом в двойном экземпляре: для себя и для воображаемой возлюбленной. Не лишним при этом будет сразу думать о том, что именно понравится брюнетке, какие цвета ей подойдут. Богданова посчитала, что ей подойдет белый платочек.

"С этого дня мы знаем, что у Бори Корчевникова есть черненькая," – заявила актриса.

Вежливый телеведущий отнесся к словам гостьи с определенной долей иронии, но не стал спорить и опровергать информацию о своей новой девушке.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Борис Корчевников раскрыл тайну о романе с известным режиссером.