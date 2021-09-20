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Шоу-бизнес
"Толстая тетка с базара": Тощий Воля разнес заплывшую жиром Утяшеву

"Толстая тетка с базара": Тощий Воля разнес заплывшую жиром Утяшеву

Комик публично отчитал жену за склонность к полноте. Павел Воля и Ляйсан Утяшева предстали перед камерой.
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Брак Павла Воли и Ляйсан Утяшевой длится уже более восьми лет. За это время спортсменка и юморист смогли стать друг другу близкими и родными людьми. Супруги нередко идут на компромисс, чтобы сохранить семейное счастье. Гимнастка закрывает глаза на колкости мужа и даже смеется, когда он открыто обесценивает ее красоту. На днях Павел Воля критично высказался о конституции тела Ляйсан Утяшевой и ее пышных формах.

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 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Ситуация произошла во время съемок кулинарного шоу спортсменки с рэпером Джиганом. Павел Воля пришел отведать бургер, который они приготовили, и заговорил о весе. Пользуясь случаем, комик похвастался своей худобой и заявил, что постоянно наедается на ночь. Помимо этого, он высмеял супругу за то, что она толстеет. По словам юмориста, Ляйсан Утяшева порой заплывает жиром так, что не помещается в дверной глазок.

Спортсменка расхохоталась, когда муж раскритиковал ее. Ляйсан Утяшева не стала перечить провокационным словам и призналась, что выглядит не лучшим образом, когда набирает вес. Павел Воля с довольным видом жевал свежеприготовленную пищу, а его жена воздержалась от еды. "Мне нельзя, я сразу превращусь в большую толстую тетеньку с базара башкирского", — выразилась гимнастка, которую никто не переубедил.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2021, 12:06 Источник: Youtube/Ляйсан Утяшева ✓ Надежный источник
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Утяшева показала страсть на шоу

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Сергей.
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Мужик в жизни не должен жаловаться на две вещи: жену и машину - сам выбирал.
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