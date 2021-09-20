"Толстая тетка с базара": Тощий Воля разнес заплывшую жиром Утяшеву

Брак Павла Воли и Ляйсан Утяшевой длится уже более восьми лет. За это время спортсменка и юморист смогли стать друг другу близкими и родными людьми. Супруги нередко идут на компромисс, чтобы сохранить семейное счастье. Гимнастка закрывает глаза на колкости мужа и даже смеется, когда он открыто обесценивает ее красоту. На днях Павел Воля критично высказался о конституции тела Ляйсан Утяшевой и ее пышных формах.
Ситуация произошла во время съемок кулинарного шоу спортсменки с рэпером Джиганом. Павел Воля пришел отведать бургер, который они приготовили, и заговорил о весе. Пользуясь случаем, комик похвастался своей худобой и заявил, что постоянно наедается на ночь. Помимо этого, он высмеял супругу за то, что она толстеет. По словам юмориста, Ляйсан Утяшева порой заплывает жиром так, что не помещается в дверной глазок.
Спортсменка расхохоталась, когда муж раскритиковал ее. Ляйсан Утяшева не стала перечить провокационным словам и призналась, что выглядит не лучшим образом, когда набирает вес. Павел Воля с довольным видом жевал свежеприготовленную пищу, а его жена воздержалась от еды.
"Мне нельзя, я сразу превращусь в большую толстую тетеньку с базара башкирского", — выразилась гимнастка, которую никто не переубедил.
Популярные темы форума
Сонный паралич
Муж сказал, что я истеричка
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Что делать если парень не дает проходу