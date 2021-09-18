Мешки с жиром: Воля жестко унизил разведенную Асмус со сцены

Павел Воля жестко высмеял Кристину Асмус. Это произошло в свежем выпуске Comedy Club.



История с разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова наделала много шума. Общественность активно обсуждала причины, по которым одна из самых заметных пар отечественного шоу-бизнеса распалась.

Были самые разные теории, среди которых предположение об изменах. Кроме того, скандальная роль Кристины в киноленте "Текст" также рассматривалась в качестве важного элемента в разладе артистов.

Недавно Асмус была жестко высмеяна со сцены популярного юмористического шоу Comedy Club. Павел Воля в свойственной себе манере пошутил над произошедшим.

Он связал резкое похудение Гарика Харламова и историю с разводом. Воля попросил вынести на сцену два мешка с надписью "жир" и заявил, что половину этого необходимо отправить Кристине.

Стоит отметить, что точка в семейной идиллии Харламова и Асмус была поставлена в начале лета 2020-го года. При этом слухи о том, что у пары не все в порядке, ходили уже давно.

Гарик объяснял произошедшее тем, что он и его спутница оказались очень разными по складу характера персонами. При этом артисты осознали это не сразу, а лишь спустя долгие годы жизни вместе.

