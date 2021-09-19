"Лицо заплыло": Пугачеву не узнали на дне рождения детей

Недавно дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри отметили свое 8-летия. Двойняшки поздравили своих родителей с праздником, а позже получили в качестве презента большой вкусный торт. Вечером для детей устроили грандиозный праздник.
Мероприятие прошло в стиле "Звездных войн". Ребят развлекали аниматоры, пока взрослые были заняты светскими беседами. Гостей удивил масштаб празднования. Многие решили, что день рождения получился слишком дорогим.
Также поклонников шокировала внешность Примадонны. Несмотря на то, что она была красиво одета, многие заметили, что певица выглядет не очень. Напомним, что жена юмориста в качестве наряда черное платье и шляпку.
"Лицо заплыло, как после недельного запоя", "Что-то Алла Борисовна совсем сдала", "Как-то несвеже выглядит. Все-таки возраст начинает сказываться", "Примадонна уже не та", "Интересно, и не противно Галкину со старушкой?", "У детей вместо мамы бабка, вот повезло-то", "Трэш какой-то", — не стыли скрывать своего негодования хейтеры.
Заметим, что многие все-таки порадовались за звездную семью. Фанаты и коллеги поздравили двойняшек и их родителей с праздником.
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