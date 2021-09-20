"Фух, не Бузова!": Манукян спелся с рыжей красоткой

На телеканале""Россия 1" вышел в эфир первый выпуск музыкального шоу "Дуэты".



Среди участников оказались рэпер Давид Манукян и экс-солистка группы "Тату" Лена Катина. Артисты впервые встретились на программе.

Формат шоу предполагает, что исполнители будут петь дуэтом, при этом не зная с кем. Лишь в конце композиции каждый видит, кто прячется за зеркальной стеной. Бывший жених Ольги Бузовой спел с Леной Катиной песню Тимати "Не сходи с ума".

Рэпер признался, что сначала волновался, но выйдя на сцену, расслабился. Он осознавал, что не может подвести свою партнершу по дуэту. Ведущие шоу Николай Басков и Сергей Лазарев отметили, что Давид Манукян и рыжеволосая красавица хорошо смотрятся вместе. Звезды даже оделись одинаково, будто заранее об этом договорились.

Ведущие пошутили, что, когда артисты увидели друг друга, то облегченно выдохнули. "Дава подумал: "Фух, не Бузова!", – предположили они. Лена Катина же, по их мнению, была рада, что не пела с Юлей Волковой. Басков и Лазарев посчитали, что на сцене шоу "Дуэты" между знаменитостями может "что-то возникнуть".

При этом Николай Басков добавил, что Давид Манукян явно нервничал, стоя рядом с экс-участницей "Тату". Сам певец признал, что так оно и есть, поскольку Лена Катина очень красивая девушка. Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Давида Манукяна затравили за непристойный танец с незнакомкой.