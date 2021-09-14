Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Вторник
14 сентября
Лента новостей
16:45
Поработавшая ртом Боня открыла бизнес со ставкой на интим
16:30
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии
16:16
"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой
15:56
Живет на полную катушку: безрассудные развлечения Пеговой на курорте попали на видео
15:54
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
15:36
"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
15:35
Крики и толпа людей: супруг Макеевой обнародовал неожиданные кадры
15:00
Мельникова рассказала об экс-муже Смольянинове: Следит
14:48
Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский
14:44
Бывший муж Бритни Спирс резко отреагировал на помолвку
14:30
Заявивший о разводе Тарзан уехал из России
14:27
Под Челябинском столкнулись 19 машин
14:18
"Было так хорошо": дочь Янковского и Фандеры о жизни в глуши с известным актером
14:09
В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек
13:54
Струсила перед Укупником: певица Zivert поплатилась за мерзкую выходку
13:51
Пелагея спасла жизнь брошенному сыну бывшего мужа: Ни еды, ни жилья
13:31
В Красноярске вспыхнуло здание автосервиса
13:12
Как подготовиться к отопительному сезону: советы эксперта
13:11
Мельникова об интимных моментах с Прилучным: О Карпович не думала
13:02
В Кремле рассказали о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию
13:02
Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание
12:33
Скрывающая избранника Мария Куликова о гостевом браке: Нет никакой идеальной картинки
12:23
Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко
12:17
"Это же позорище!": Волочкова набросилась на экс-солистку "Стрелок"
12:15
"Я сделала это!": Семенович заморозила яйцеклетки
12:05
В Хабаровске нашли обезглавленный труп
12:03
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом в его окружении
11:42
Корчевников раскрыл тайну о романе с известным режиссером: Тяжеловато жилось
11:36
Онкобольная голливудская звезда раскрыла подробности своего состояния
11:30
Вопреки обычаю: Машков удивил неожиданным поступком
11:11
Политолог Казакевич заявил о метаниях Лукашенко между Западом и Россией
10:57
Полицейские обнародовали итоги поисков исчезнувшей звезды "Доктора Кто"
10:39
"По всем швам разнесло": раздобревшая Максакова шокировала народ
10:38
Изрезанная звезда "Кривого зеркала" рассказала об отношениях с юной поклонницей
10:35
В Иркутске лихач погиб при попытке скрыться от полиции
10:09
Американский генерал заговорил о войне с Россией: Ужасный день для планеты
10:00
Огромные деньги: вскрылась информация о заработках Зудиной
09:56
В Башкирии медведь заявился в местный ресторан
09:33
Голую любовницу Тимати разнесли после откровенного признания: Сама себя унизила
09:15
Истощенная Ходченкова напугала народ: Лишь бы без вреда для здоровья
09:10
74-летняя Татьяна Васильева рассказала о совращении школьника
08:53
"Превратилась в мясо дымящееся": стало известно о страшной аварии МакSим после выхода из комы
08:50
Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко – экономист Марголин
08:43
Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд
08:39
Перед смертью близкий друг разоблачил Пугачеву
06:08
В главной роли – еда: в московском гастро-театре представили новую премьеру
04:11
В Москве поразмышляли о новых русских деликатесах
02:04
К чему снится баран
23:56
"Муж в курсе хоть?": Гигантский живот Серябкиной вызвал шок
21:48
Придется делать операцию: Кончаловская рассказала о тяжелой болезни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского
"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту
Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
Испытал мощнейший шок: эксперт Класковский о психологической травме у Лукашенко
"Без волос": изменившийся Николаев шокировал публику
Возбужденный Галкин обнародовал кадры Пугачевой в БДСМ-наряде: С двумя красотками
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой

"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой

После расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян перестал публично говорить о своей личной жизни. Однако именно к ней приковано все внимание поклонников.
прочитано 322 раза

Все это не мешает исполнителю проводить время так, как ему хочется. Накануне он отправился с друзьями в караоке-клуб, где запечатлел сам себя на танцполе. В какой-то момент артист, видимо, окончательно раскрепостился. На видео, опубликованном в "историях" его личного блога, на Даву запрыгнула неизвестная брюнетка. Сам певец активно танцевал с девушкой на руках, а публика посчитала его движения слегка эротическими и вовсе не приличными.

ПО ТЕМЕ

Обнародованы детали тайной связи Бородиной и Манукяна: отвоевала партнера Бузовой

"Нас могло быть трое": Манукян намекнул на ребенка от Бузовой

Кем приходится Давиду Манукяну таинственная незнакомка – пока неизвестно. Некоторые пользователи Сети уже начали предлагать различные варианты, но еще сильнее их интересует, какие отношения связывают их. Пока ни на один из вопросов ответа нет. Позднее рэпер вышел на связь.

Артист заявил, что устал от того, что поклонникам постоянно все не нравится. По его словам, их не впечатлил ни перфоманс на светском мероприятии, ни его танец с девушкой. "Фу, это мерзко", – озвучил певец реакцию публики. Он рассказал, что подобное ему надоело, а затем даже пошутил, что уходит в монастырь.

Пользователи Сети ждут, когда Давид Манукян признается, с кем он проводит свободное время. Однако многие убеждены, что это бесполезно. Все дело в том, что знаменитость отказывается отвечать на все подобные вопросы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 16:16 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

74-летняя Татьяна Васильева рассказала о совращении школьника

История потрясла всех
Шоу-бизнес

Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание

Необходимы лекарства
Шоу-бизнес

Перед смертью близкий друг разоблачил Пугачеву

Поступки певицы могут повергнуть в шок
Шоу-бизнес

Огромные деньги: вскрылась информация о заработках Зудиной

Вдова Табакова не покинула театр

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии
В Кремле рассказали о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом в его окружении
В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек
В Красноярске вспыхнуло здание автосервиса
В Хабаровске нашли обезглавленный труп
В Башкирии медведь заявился в местный ресторан
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+