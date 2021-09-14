"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой

После расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян перестал публично говорить о своей личной жизни. Однако именно к ней приковано все внимание поклонников.

Все это не мешает исполнителю проводить время так, как ему хочется. Накануне он отправился с друзьями в караоке-клуб, где запечатлел сам себя на танцполе. В какой-то момент артист, видимо, окончательно раскрепостился. На видео, опубликованном в "историях" его личного блога, на Даву запрыгнула неизвестная брюнетка. Сам певец активно танцевал с девушкой на руках, а публика посчитала его движения слегка эротическими и вовсе не приличными.

Кем приходится Давиду Манукяну таинственная незнакомка – пока неизвестно. Некоторые пользователи Сети уже начали предлагать различные варианты, но еще сильнее их интересует, какие отношения связывают их. Пока ни на один из вопросов ответа нет. Позднее рэпер вышел на связь.

Артист заявил, что устал от того, что поклонникам постоянно все не нравится. По его словам, их не впечатлил ни перфоманс на светском мероприятии, ни его танец с девушкой. "Фу, это мерзко", – озвучил певец реакцию публики. Он рассказал, что подобное ему надоело, а затем даже пошутил, что уходит в монастырь.

Пользователи Сети ждут, когда Давид Манукян признается, с кем он проводит свободное время. Однако многие убеждены, что это бесполезно. Все дело в том, что знаменитость отказывается отвечать на все подобные вопросы.

