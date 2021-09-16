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Шоу-бизнес
Манукян отказался платить бешеные деньги на первом свидании

Манукян отказался платить бешеные деньги на первом свидании

Давид Манукян рассказал, чего не стоит делать на первом свидании.
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В недавнем прошлом молодому музыканту удалось завоевать сердце самой Ольги Бузовой, а после этого он покорил своими танцами и песнями миллионы поклонниц в соцсетях. Блогер точно знает, как правильно ходить на свидания. Давид Манукян дал советы девушкам о том, как не испортить долгожданную встречу с потенциальным возлюбленным.

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Рэпер сразу обратился ко всем девушкам с просьбой никогда не предлагать своему спутнику для первого свидания очень дорогой ресторан. Мужчина решительно отказался платить 20 тысяч рублей за один ужин в компании потенциальной избранницы. Дава считает неправильным такое желание некоторых девушек, ведь для большинства парней поход в дорогой ресторан очень затратен, хотя сам блогер, конечно, может себе это позволить.

В комментарии Peopletalk музыкант обратился и к мужчинам, отметив, что кормить девушку шаурмой на первом свидании тоже не стоит. Самым оптимальным в данном случае будет заведение из среднего ценового сегмента с чеком примерно в две тысячи рублей. В случае с более дорогим рестораном молодой человек потратит бешеные деньги, а его спутница может так и не стать его возлюбленной.

Также Дава посоветовал всем парам не жаловаться, не поднимать спорных тем, не говорить плохого о бывших и не зацикливаться на самих себе – все это легко может испортить впечатление от романтической встречи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Давида Манукяна затравили за непристойный танец с незнакомкой.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 15:00 Источник: Peopletalk ✓ Надежный источник
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