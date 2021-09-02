"Да он придурок": новые подробности в скандале Шатунова и Разина

Певец исполнил одну из песен Димы Билана. Фанаты рассчитывают, что Юрий Шатунов включит эту композицию в свою концертную программу. Ведь хит "Белые розы" звезде петь официально запрещено.
Дело в том, что композитор Сергей Кузнецов в свое время передал все права на песни группы "Ласковый май" продюсеру Андрею Разину. Тот же продал их одной музыкальной компании. Юрий Шатунов пожаловался, что на его канале была удалена песня "От белых роз". По его мнению, эти проделки – месть Андрея Разина.
Королева русского шансона Любовь Успенская довольно жестко прокомментировала скандал бывших друзей. "Да он придурок... Выходит на сцену и голосом Шатунова поет", – заявила певица в программе "Светская хроника" 5-tv.ru.
Исполнитель убежден, что, то, что творит продюсер – вопиющая несправедливость. Отметим, что война бывших коллег продолжается уже много лет. На последнем заседании суд окончательно запретил Юре Шатунову петь на концертах "Белые розы", "Седая ночь" и другие хиты. В черном списке 27 названий.
В свою очередь Андрей Разин сообщил, что суды на его стороне, несмотря на огромные затраты со стороны оппонентов. Юра Шатунов же очень болезненно воспринял решение суда.
Напомним, после ухода из "Ласкового мая" Юрий Шатунов уехал из России в Германию. Он живет с семьей в Мюнхене, приезжая на Родину на гастроли. Как писали "Дни.ру", ранее артист признался, то не грустит по былой популярности.
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