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Шоу-бизнес
"Да он придурок": новые подробности в скандале Шатунова и Разина

"Да он придурок": новые подробности в скандале Шатунова и Разина

Впервые за долгое время Юрий Шатунов вышел к публике. Он выступил на творческом вечере Димы Билана.
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Певец исполнил одну из песен Димы Билана. Фанаты рассчитывают, что Юрий Шатунов включит эту композицию в свою концертную программу. Ведь хит "Белые розы" звезде петь официально запрещено.

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Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

Дело в том, что композитор Сергей Кузнецов в свое время передал все права на песни группы "Ласковый май" продюсеру Андрею Разину. Тот же продал их одной музыкальной компании. Юрий Шатунов пожаловался, что на его канале была удалена песня "От белых роз". По его мнению, эти проделки – месть Андрея Разина.

Королева русского шансона Любовь Успенская довольно жестко прокомментировала скандал бывших друзей. "Да он придурок... Выходит на сцену и голосом Шатунова поет", – заявила певица в программе "Светская хроника" 5-tv.ru.

Исполнитель убежден, что, то, что творит продюсер – вопиющая несправедливость. Отметим, что война бывших коллег продолжается уже много лет. На последнем заседании суд окончательно запретил Юре Шатунову петь на концертах "Белые розы", "Седая ночь" и другие хиты. В черном списке 27 названий.

В свою очередь Андрей Разин сообщил, что суды на его стороне, несмотря на огромные затраты со стороны оппонентов. Юра Шатунов же очень болезненно воспринял решение суда.

Напомним, после ухода из "Ласкового мая" Юрий Шатунов уехал из России в Германию. Он живет с семьей в Мюнхене, приезжая на Родину на гастроли. Как писали "Дни.ру", ранее артист признался, то не грустит по былой популярности.

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Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 17:18 Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45

комментарии

Ответить:

Гость 405968
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Природа берет свое и Дюша РазинДвазинТризин из-за выросшего спереди рюкзака, даже в Зеркале не видит свою малепуську.
Гость843157
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Как бы Разин не судился, для многих Шатунов и есть "Ласковый май"! Сколько "солистов" пели на концертах его голосом. Думаю, Разин бесится, что Шатунов скинул ярмо, отсудил свои деньги и не хочет мотаться по стране, чтобы зарабатывать "хозяину" деньги!
Брлям
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Любаша в десятку.
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