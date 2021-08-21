"По былой популярности не грущу": как живет 47-летний Юрий Шатунов

Песни "Белые розы" и "Седую ночь" звучат уже – страшно сказать! – 35 лет. Но все так же нравятся публике. Их исполнитель Юрий Шатунов специально прилетел на "Новую волну", которая проходит в Сочи при поддержке "Аэрофлота", чтоб выступить на творческом вечере и грандиозной вечеринке Димы Билана. Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендарным исполнителем за кулисами.

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