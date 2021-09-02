Втершийся в доверие Хабенский побил престарелого Михалкова

В опросе участвовали 2400 респондентов старше 14 лет. На первом месте в рейтинге доверия оказался актер Константин Хабенский. Вторую строчку занял его коллега и телеведущий Дмитрий Нагиев. А закрыл тройку лидеров мэтр отечественного кинематографа – 75-летний Никита Михалков.
На четвертом месте расположился Сергей Безруков. На пятом – Чулпан Хаматова. А вот Александр Петров и Карен Шахназаров потеряли свои позиции в топ-10 деятелей театра и кино.
Примечательно, что прошлое исследование было весной этого года, и с тех пор пятерка лидеров доверия россиян осталась прежней. С десятой позиции на шестую поднялся режиссер Федор Бондарчук. А вот Иван Охлобыстин снизился на седьмое место.
На восьмом месте Владимир Машков. Девятая строчка у Юлии Меньшовой. Закрыл топ-10 артист балета Николай Цискаридзе.
Напомним, в начале лета в Сети появились фото Константина Хабенского, которые заставили поклонников забеспокоиться. Им показалось, что 49-летний актер выглядит сильно постаревшим. Снимками с репетиции постановки по пьесе Виктора Крамера "Враки. Завещание барона Мюнхгаузена" поделилась актриса Кристина Бабушкина.
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