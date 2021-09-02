"Старушка в бриллиантах": Бывший жених Бородиной грязно выпорол Орлову

Экс-возлюбленный Ксении Бородиной совершил неожиданное нападение. Ольга Орлова потерпела фиаско.

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Орлова стала жертвой мерзкой критики. Все началось с того, что телеведущая заговорила с подписчиками в "Инстаграм" о подделках известных брендовых вещей. Светская львица откровенно дала понять, что выступает против фальшивых элементов имиджа и считает их наличие полнейшей бесвкусицей. Кто-то согласился со звездой, кто-то стал перечить ее высказываниям, ведь сколько людей — столько и мнений. Удивительным образом в дискуссию влез бывший жених Ксении Бородиной Михаил Терехин. Мужчина не просто выразил негатив, но и оскорбил подругу экс-избранницы.

В Сети появился скандальный комментарий про Ольгу Орлову. Михаил Терехин назвал звезду подделкой из-за чрезмерного использования фоторедактора и практически выпорол ее дерзкими словами. Он отметил, что не вещь красит человека, а человек вещь. По его мнению, молодые и приятные люди, носящие фальшивки, вызывают восхищение у окружающих, несмотря ни на что. "А есть отфотошопленные старушки, обвешанные бриллиантами, которые никому не нужны", — цитирует мужчину StarHit.

Мощное утверждение с грязными обвинениями ошеломило россиян. Преданные фанаты Ольги Орловой пришли в ужас от унизительных слов, которые написали про теледиву. Злопыхатели, невзлюбившие знаменитость, только порадовались, что женщина получила плевок в лицо, сама того не ожидая. Ксения Бородина пока не вступалась за близкую подругу. Ольга Орлова также занята своими делами о помощи бездомным животным, поэтому не устраивает ответного нападения на мужчину.

