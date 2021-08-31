"Новый папочка теперь?": Разведенку Бородину распекли за страсти с мужчиной

Август принес Ксении Бородиной долгожданную свободу — теледива получила развод от Курбана Омарова и стала все чаще появляться на шумных вечеринках. Фанаты пристально наблюдали за состоянием брюнетки в инстаграм-аккаунте и не заметили, что она тоскует по экс-супругу. Напротив, в Сети всплыло видео, где ведущая прижимается к статному армянину в страстном танце. По слухам, Ксения Бородина закрутила роман с ресторатором Эриком Авагяном.
Звезда "Живого Журнала" Лена Миро часто затрагивает в текстах медийных персон, поэтому наброситься с критикой на разведенную телеведущую для нее не составило труда. Женщина осудила Ксению Бородину за то, что она занялась личной жизнью и не ушла с головой в воспитание дочерей. Миро возмутил пикантный танец брюнетки с импозантным кавалером. Она решила, что это выглядит смешно и жалко. "То есть, новый папочка теперь уже двум детишечкам?" — саркастично отметила блогер.
По словам Лены Миро, теледива "хватается за очередные штаны" вместо того, чтобы наслаждаться жизнью свободной женщины и заботиться о подрастающих детях. Она отметила, что Ксения Бородина пережила два развода и уже не молода. "Ксюш, я тебе дельный совет сейчас дам — ну их, этих Гриш-Миш в задницу!" — выразилась блогер.
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