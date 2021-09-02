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Шоу-бизнес
"Разговаривает сама с собой": состояние дочери Успенской вызвало опасения

"Разговаривает сама с собой": состояние дочери Успенской вызвало опасения

Дочь Любови Успенской Татьяна вслед за матерью решила посвятить себя музыке.
прочитано 776 раз

Наконец наладив отношения со своей знаменитой родительницей, Татьяна Плаксина вернулась в Россию и стала выступать перед публикой. Пока начинающая артистка сосредоточилась на домашних концертах. которые она записывает на видео и публикует в "Инстаграме". Однако у некоторых поклонников поведение дочери Любови Успенской на таких концертах вызывает опасения.

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Психолог Ольга Коротина-Гессе взялась прокомментировать действия Татьяны Плаксиной. Специалист считает, что такие выступления – это исключительно диалог с самой собой, своими мыслями и чувствами.

"Она как бы разговаривает сама с собой", – объяснила Коротина-Гессе.

По мнению психолога, дочь Успенской использует музыку для некой медитации, а быть профессиональной артисткой она, вероятно, вообще не хочет и аплодисменты ей в данном случае не нужны. Поведение молодой женщины, ее мимика, жесты и выбор музыки – все это говорит о том, как Плаксиной сейчас тяжело.

В комментарии 5-tv.ru эксперт отметила, что она не вправе поставить диагноз, но очевидно, что дочь Успенской страдает от неких психологических проблем, и это, конечно, не может не вызывать опасений у поклонников певицы.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что запертая дочь Любови Успенской обратилась к народу с просьбой о помощи.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 12:30 Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Доктор Колбасников
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Один выход вижу: усыпить эту неполноценную дебилку и сжечь в топке.
Гость837797
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Жалко Татьяну. Она добрый, чистый, открытый человек. Видно, что страдает. Если бы можно было помочь, это было бы чудом. Она очень тонкая натура, никому не желает зла. Не надо смеяться над ней и оскорблять ее. Постепенно у неё все придёт в норму.
Гость847110
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Зачем показывать этот обкумареный мусор.
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