"Разговаривает сама с собой": состояние дочери Успенской вызвало опасения

Наконец наладив отношения со своей знаменитой родительницей, Татьяна Плаксина вернулась в Россию и стала выступать перед публикой. Пока начинающая артистка сосредоточилась на домашних концертах. которые она записывает на видео и публикует в "Инстаграме". Однако у некоторых поклонников поведение дочери Любови Успенской на таких концертах вызывает опасения.
Психолог Ольга Коротина-Гессе взялась прокомментировать действия Татьяны Плаксиной. Специалист считает, что такие выступления – это исключительно диалог с самой собой, своими мыслями и чувствами.
"Она как бы разговаривает сама с собой", – объяснила Коротина-Гессе.
По мнению психолога, дочь Успенской использует музыку для некой медитации, а быть профессиональной артисткой она, вероятно, вообще не хочет и аплодисменты ей в данном случае не нужны. Поведение молодой женщины, ее мимика, жесты и выбор музыки – все это говорит о том, как Плаксиной сейчас тяжело.
В комментарии 5-tv.ru эксперт отметила, что она не вправе поставить диагноз, но очевидно, что дочь Успенской страдает от неких психологических проблем, и это, конечно, не может не вызывать опасений у поклонников певицы.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что запертая дочь Любови Успенской обратилась к народу с просьбой о помощи.
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