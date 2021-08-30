"Помогите!": запертая дочь Успенской с мольбой обратилась к народу

Поклонники известной певицы долгое время переживали за звезду, ведь она никак не могла наладить отношений с единственной дочерью – Татьяной Плаксиной. Пару месяцев назад ситуация наконец нормализовалась: 31-летняя наследница певицы вернулась из США к своей звездной матери, женщины помирились и даже стали вместе появляться на светских тусовках. Фанаты Любови Успенской вздохнули с облегчением и от души порадовались за артистку, воссоединившуюся с дочерью, однако теперь снова что-то пошло не так.
На днях в Сторис Татьяны прозвучала просьба о помощи. Наследница певицы сообщила, что у нее забрали телефон, а ее саму заперли – скрин сообщения приводит Радио "КП". Очевидно, что больше всего начинающая певица переживает за свой концерт, который ей помогли организовать подписчики и которой должен состояться 12 сентября.
"Помогите!" – с мольбой написала отчаявшаяся Плаксина.
Кто именно запер молодую женщину и по какой причине у нее отобрали телефон, неизвестно. После этого Татьяна больше не выходила на связь, да и сама Любовь Успенская никак не комментировала произошедшее. Вероятно, в звездной семье вновь возникло какие-то недопонимание.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Любовь Успенская всерьез взялась за личную жизнь блудной дочери.
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