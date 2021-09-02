"Похудел, подстриг бородку": Киркоров изо всех сил пытается омолодиться

Музыкальный конкурс в Сочи уже закончился, но поклонники не перестают обсуждать образы звезд, съехавшихся на мероприятие. Едва ли не ярче всех на красной дорожке блистал король российской поп-музыки, который очень основательно подготовился к конкурсу. Количество багажа с нарядами Филиппа Киркорова уже стало едва ли не притчей во языцех в Сети.
Оценить образы эпатажного артиста взялся историк моды Александр Васильев, который, кстати, считает, что 16 чемоданов с одеждой – это не так и много для того, кто хочет быть интересным молодежи.
Васильев отметил, что людям своего поколения 54-летний исполнитель уже не может быть интересен хотя бы потому, что у них слишком много забот в жизни. А вот для молодежи Киркоров вполне может постараться, что, впрочем, он изо всех сил и делает, наряжаясь в модные вещи с трендовыми фасонами и принтами.
"Киркоров явно хочет омолодиться. Он похудел, подстриг бородку," – отметил эксперт моды.
В комментарии "7 Дней" Васильев высоко оценил попытки Филиппа Бедросовича оставаться в тренде. Более того, по мнению эксперта, на совместных снимках с молодым рэпером Давой король поп-музыки выглядит куда более актуально. Строгий костюм Манукяна делает его похожим на страхового агента Киркорова, который легко и непринужденно выгуливает дырявые джинсы и яркую кепку.
Ранее Филипп Киркоров сам поделился своими наиболее яркими образами с "Новой волны" и невольно слил реальное фото Ани Лорак.
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