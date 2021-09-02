Рассказавшего о просьбе отсосать Газманова завалили вопросами о детях

Родион Газманов на днях рассказал о новом электрокаре, чем спровоцировал волну слухов.

Сыну заслуженного артиста России Олега Газманова Родиону уже 40 лет. Но у него, по официальным данным, пока нет ни жены, ни детей.

Из-за постоянных гастролей и разъездов семейное положение Родиона Газманова остается неустроенным. Певец еще не встретил ту единственную, которая разделяла бы его увлечение музыкой.

В юношестве Родион встречался с возлюбленной по имени Анжелика. Поклонники были уверены – свадьба не за горами, но ее так и не случилось. В 2013 г. Газманов появлялся в свете с девушкой по имени Диана. Но эти отношения ни к чему серьезному не привели.

Читатели "Дни.ру" уверены: что-то здесь нечисто. Недавняя статья под названием "У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа" и вовсе вывела аудиторию нашего сайта из себя. Газманова-младшего засыпали вопросами о детях.

"Хороший завуалированный намек. В 40 не женат и никогда не было девушки. Были, так называемые "ширмы" – подружки и не более. Давно поговаривают, что Родик в цвет безоблачного неба влюбленный"; "Мужики боятся жениться, потому что боятся за свои деньги, что женившись, придется на жен тратить, боятся детей рожать в нормальных семьях, готовы самостоятельно от суррогаток родить и растить этих детей, чтобы никто не шантажировал в случае развода этими детьми, но может и не зря боятся, светские львицы уже тоже свой кошелек охраняют, а простых девчонок этим женихам-переросткам не надо, не по статусу... Вот и мыкаются все, типа ищут достойных", – рассуждают читатели.