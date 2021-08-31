У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа

Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан еще в 1841 году. В начале XXI века в связи с непрерывным ростом цен на нефть электромобили вновь стали набирать популярность.
30 марта 2007 года впервые в России электромобиль, переоборудованный из обычного автомобиля, получил заключение по допуску к участию в дорожном движении и был зарегистрирован в органах ГИБДД. Сегодня такие машины – полноправные средства передвижения.
За руль такого авто и сел Родион Газманов. Каково же было его удивление, когда посторонний человек на одной из парковок постучал в окно и попросил... отсосать! "Чувак, бензин кончился, можно отсосать?" – обратился он к симпатичному молодому артисту.
Газманов не растерялся. "Отсосать, конечно, можно, но это не поможет – машина на электричестве!" – отказал музыкант незнакомцу в отсосе.
Напомним, для того чтобы максимально безопасно отсосать горючее, следует знать, из каких автотранспортных средств можно скачать бензин только с помощью резинового шланга, а из каких — только через топливопровод, топливный насос, инжектор или нагнетающую магистраль (обратку).
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