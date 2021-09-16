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Сериалы
В заложниках: Васильева раскрыла нездоровую связь Садальского с известной актрисой

В заложниках: Васильева раскрыла нездоровую связь Садальского с известной актрисой

Татьяна Васильева резко высказалась о дружбе коллег.
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Накануне звезда сериала "Склифосовский" Ольга Богданова рассказала, что со студенческой скамьи дружит со Станиславом Садальским. Актер, по словам знаменитости, был влюблен в нее в молодости и даже звал ее замуж.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Между тем актриса Татьяна Васильева считает связь Станислава Садальского и Ольги Богдановой нездоровой. Артистка уверена, что Богданова стала "заложницей" актера. Всему виной, уверена Татьяна Григорьевна, преданность и доброта Ольги Михайловны.

"Со Стасом Ольга прошла все", – подчеркнула Татьяна Васильева.

Богданова между тем недавно поставила отношения с актером на паузу. Артистка считает, что им надо отдохнуть друг от друга. Впрочем, Ольга Михайловна надеется спустя время возобновить общение с коллегой.

Сама Васильева тоже много лет водила дружбу с Садальским. Сейчас же Татьяна Григорьевна настроена по отношению к артисту враждебно. Знаменитость устала от выходок коллеги, дескать, он слишком резок по отношению к близким людям. По словам Васильевой, она почувствовала облегчение, когда поставила точку в общении с Садальским.

Отметим, в откровенном интервью Вячеславу Манучарову Татьяна Василева говорила о причинах конфликта со Станиславом Садальским. Оказалось, актер плохо отзывался и всячески критиковал детей Татьяны Григорьевны. Садальский заявлял, что великовозрастные отпрыски сидят на шее Васильевой и ничего из себя не представляют.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 10:50 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость858470
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Садальский правильно сказал ей-у Васильевой очень инфантильные дети ,лет эдак за 40,сидящие на её шеи .Она приходила на шоу со своим несколько дебильноватым сынком,которому купила путёвки на отдых за границей,так вот он со своей женой даже почитать отзывы в инете и отель не в состоянии были выбрать.
Камилла
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Он высказал свое мнение, а помогать, конечно, нужно!!!
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