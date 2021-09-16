В заложниках: Васильева раскрыла нездоровую связь Садальского с известной актрисой

Татьяна Васильева резко высказалась о дружбе коллег.

Накануне звезда сериала "Склифосовский" Ольга Богданова рассказала, что со студенческой скамьи дружит со Станиславом Садальским. Актер, по словам знаменитости, был влюблен в нее в молодости и даже звал ее замуж.

Между тем актриса Татьяна Васильева считает связь Станислава Садальского и Ольги Богдановой нездоровой. Артистка уверена, что Богданова стала "заложницей" актера. Всему виной, уверена Татьяна Григорьевна, преданность и доброта Ольги Михайловны.

"Со Стасом Ольга прошла все", – подчеркнула Татьяна Васильева.

Богданова между тем недавно поставила отношения с актером на паузу. Артистка считает, что им надо отдохнуть друг от друга. Впрочем, Ольга Михайловна надеется спустя время возобновить общение с коллегой.

Сама Васильева тоже много лет водила дружбу с Садальским. Сейчас же Татьяна Григорьевна настроена по отношению к артисту враждебно. Знаменитость устала от выходок коллеги, дескать, он слишком резок по отношению к близким людям. По словам Васильевой, она почувствовала облегчение, когда поставила точку в общении с Садальским.

Отметим, в откровенном интервью Вячеславу Манучарову Татьяна Василева говорила о причинах конфликта со Станиславом Садальским. Оказалось, актер плохо отзывался и всячески критиковал детей Татьяны Григорьевны. Садальский заявлял, что великовозрастные отпрыски сидят на шее Васильевой и ничего из себя не представляют.