Вцепившаяся в интимное место Джигурды Волочкова взбесила народ

Волочкова показала, насколько тесно общается с Джигурдой. Поклонники удивились действиям балерины.

Анастасия Волочкова — уникальный представитель российского шоу-бизнеса. При всей своей эпатажности балерина принимает все происходящее в ее жизни близко к сердцу.

Любые потрясения знаменитость не боится выносить на публику, из-за чего ее часто ругают. Иногда поступки балерины заставляют поклонников испытывать испанский стыд, но одно можно сказать с уверенностью — Волочкова действительно проживает свою, а не чужую жизнь.

Прима способна ценить друзей и важных людей вокруг себя. Особенно хорошо это видно в контексте ее взаимоотношений с актером Джигурдой. Никита и Анастасия по-настоящему близки.

Они могут позволить вести себя по отношению друг к другу очень свободно. Недавно Волочкова обнародовала в своем "Инстаграме" видео, на котором она помогает Джигурде настроиться на бой.

Балерина подала другу ракушку для защиты интимного места, после чего буквально вцепилась в промежность рукой. Волочкова сделала это для того, чтобы проверить прочность "доспехов", однако подписчики такое действие, мягко говоря, не оценили.

"Как пошло, давайте промолчим", "Ты, человек, работающий с детьми. И они на тебя подписаны ... Ну как так-то опуститься можно?", "Как говорится, потрогать на удачу", "Мда, ниже уже некуда", — написали пользователи Сети. Стоит отметить, что нашлись и те, кто вступился на кумиров.