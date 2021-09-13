"До этого надо было додуматься": Волочкова показала дырки на фоне храма

Анастасия Волочкова поделилась фото с празднования дня рождения своей крестницы.

В своем блоге балерина регулярно делится с подписчиками моментами из жизни. Сегодня Анастасия показала кадры с празднования дня рождения своей крестной дочери Элизы. Из подписи стало понятно, что праздник начался с похода в храм. Это подтверждают и фотографии. Вот только подписчики осудили Анастасию Волочкову. Виной всему – внешний вид примы.

Анастасия предстала на фото в рваных джинсах, на фото на фоне храма отчетливо видно огромные дырки на предмете одежды. Комментаторы пришли в ужас и забросали Волочкову осуждениями. Крестница, кстати, тоже одета не совсем подобающе для церкви, на девушке мини-юбка. Этот факт от глаз внимательных подписчиков тоже не ускользнул. "Настя, в храм в таких джинсах? Мозги включаем!", "На фоне Храма в драных штанах...", "Это вы в таком виде в храм ходите?", "В таком одеянии, да в храм Божий, до этого надо было еще додуматься. Мудреть пора (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – негодовали комментаторы.

Как сообщает 5-tv.ru, Анастасия даже не обратила внимания на гневные комментарии. Обычно балерина отвечает подписчикам, но в этот раз решила сохранить молчание.

Ранее Анастасия Волочкова потрясла поклонников заявлением о том, что считает нормальным получать дорогие подарки за секс. Балерина похвасталась, что с ней в отношениях состояли очень влиятельные мужчины, которые "баловали ее яхтами" и дарили частные самолеты.