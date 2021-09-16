Появление Билана с расстегнутыми брюками вызвало оторопь: Что-то торчит

Дима Билан посетил мероприятие, организованное в честь дня рождения "Русского радио". Его появление оказалось чересчур заметным.

Праздничное торжество также посетили Ани Лорак, Владимир Пресняков: Николай Басков, Юлия Барановская и многие другие. Однако Билан особенно запомнился пользователям Сети. Все дело в том, что на красной дорожке произошел не совсем приятный инцидент.

Артист вышел в свет весь в белом. Он облачился в светлый костюм и массивные ботинки, а на груди знаменитости можно было заметить несколько крестов. Всегда шикарно выглядящий исполнитель не заметил лишь одной детали. Его брюки оказались расстегнуты. Поклонники тут же разглядели этот "недочет" и нижнее белье под ним.

При этом, общаясь с журналистами, Дима Билан широко расставил ноги, что послужило еще одним поводом для насмешек недоброжелателей. Ни один человек, видимо, не решился отвести знаменитость в сторону и предложить исправить недоразумение. На своей странице в "Инстаграме" артист выложил кадры с красной дорожки. На них внешний вид звезды вопросов не вызывает.

Поклонники с юмором отнеслись к произошедшему, хотя сперва были слегка удивлены. Они прокомментировали ситуацию. "Ой, Дима совсем забегался, уже и штаны некогда застегнуть", "Что-то там торчит", "Ой, как обидно!", "Стриптиз, наконец", "Бедный Дима! Потом было стыдно", "Можно только посочувствовать, со всеми бывает", – указали они.

