"Есть психические отклонения": Джигану требуется серьезное лечение

Активисты возмущены поведением рэпера Джигана и даже подозревают его в неадекватности.

Муж Оксаны Самойловой является довольно крупным блогером: количество его подписчиков в "Инстаграме" превышает пять миллионов человек. Однако мужчину не смущает то, что он вещает на огромную аудиторию – рэпер часто позволяет себе развязные видео, в которых он ругается матом, распивает спиртное и всячески хулиганит. Председатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Юрий Облонский считает поведение рэпера Джигана непозволительным и подозревает, что мужчине нужно серьезно лечиться.

Активист считает, что популярный исполнитель крайне негативно воздействует на свою аудиторию, среди которой много несовершеннолетних. Рэпер, являющийся многодетным отцом, ломает детскую психику, унижает фолловеров, формирует у них комплекс неполноценности, а также занимается пропагандой гомосексуализма.

Все это должно караться по закону, поэтому Облонский уже готовит обращения в Следственный комитет и прокуратуру. При этом, по мнению общественника, такое поведение Джигана – не просто мелкое хулиганство, оно может быть вызвано психическими проблемами самого исполнителя, которые требует вмешательства специалиста и даже прохождения курса психотерапии.

"Если у него есть какие-то психические отклонения, не надо нести их в массы. На него смотрят дети," – заявил активист, являющийся психологом.

Кроме того, как сообщил "StarHit", активистов беспокоит и то, как Джиган воспитывает собственных наследников. Если мужчина позволяет себе подобное поведение в Сети, вполне возможно, что и на психику родных детей он влияет крайне негативно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова бросили детей ради удовольствия.