Джиган и Самойлова бросили детей ради удовольствия

Звездная пара сбежала от четверых детей из страны и столкнулась с массой критики. Джиган и Оксана Самойлова вызвали у народа омерзение.

Роскошный заграничный отдых рэпера Джигана и бизнес-леди Оксаны Самойловой не перестает удивлять россиян. Артист и его супруга почти каждый месяц отправляются в теплые края, спуская на путешествия баснословные суммы. Впервые за три года партнеры улетели в отпуск без детей. Пока заботы о маленьких дочерях и крошке-сыне легли на плечи других людей, Джиган и Оксана Самойлова развлеклись на греческом острове Санторини.

Звездная брюнетка показала в инстаграм-аккаунте снимки, которые иллюстрируют идиллию в браке и успех в личной жизни. Однако внимательные пользователи Сети отметили, что пара кажется счастливой только в блоге Оксаны. На страничке Джигана они обнаружили контент, который отображает непотребное поведение рэпера и явные проблемы в семье.

С таким мужем опасно оставаться наедине, напьется и вытворяет черт-те что", "Здесь все идеально, а у него одно бухло и маты. Отец года", "Ваш муж опошлил все что можно и нельзя", "Больше всего нравится, как ваш муж упьется и посылает всех на ***, это нечто", — написали Оксане Самойловой поклонники. Многие припомнили женщине, что Джиган неоднократно изменял ей и публично унижал. Народ решил, что звездная брюнетка терпит развязное поведение супруга из-за денег и большого потомства.