Игривая Волочкова выставила напоказ волосатую киску

Самая обсуждаемая "рубрика" в личном блоге Анастасии Волочковой – ставшие уже культовыми снимки шпагатов. Однако иногда знаменитость все-таки останавливается, чтобы показать поклонникам отрывки из своей повседневной жизни.

Балерина живет в роскошном загородном особняке. Достаточно часто ее вкус подвергается критике, так как весь дом выполнен в светлых оттенках с золотыми инкрустациями. Артистке искренне нравится стиль дворцовых сооружений: различные вензеля, колонны, массивные лестницы из камня. Некоторые поклонники постоянно пытаются убедить знаменитость в том, что сейчас есть куда более интересные дизайнерские решения, а мир стремится к минимализму.

Однако пока старания публики не увенчались успехом. Приблизительно те же слова произнесла Ксения Собчак, когда приезжала домой к Анастасии Волочковой, чтобы снять интервью. Известно, что в особняке проживает и прислуга артистки, а также ее близкий друг. Иногда фанаты балерины шутят, что волосатая киска Лакки – единственный верный и преданный друг скандальной личности.

Кот породы британская шиншилла уже долгое время является членом семьи звезды. На этот раз в "историях" своего "Инстаграма" она опубликовала ролик, на котором питомец лежит на ковре и мурлыкает. "Трудовые будни" Лакки не перестают вызывать умиление у подписчиков.

"Лакки, зайчик ты мой! Какой же ты классный кот! Королевский", – обратилась к пушистому любимцу Анастасия Волочкова. Судя по всему, малышу живется невероятно хорошо в "поместье" балерины. Напомним, сейчас в жизни артистки много стресса. Недавно она подала в суд на Большой театр. Также знаменитость отчаянно пытается справиться с последствиями недавнего скандала. Тогда в Сети появились снимки балерины в процессе справления нужды на территории участка.

