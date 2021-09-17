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Шоу-бизнес
Игривая Волочкова выставила напоказ волосатую киску

Игривая Волочкова выставила напоказ волосатую киску

Самая обсуждаемая "рубрика" в личном блоге Анастасии Волочковой – ставшие уже культовыми снимки шпагатов. Однако иногда знаменитость все-таки останавливается, чтобы показать поклонникам отрывки из своей повседневной жизни.
прочитано 354 раза

Балерина живет в роскошном загородном особняке. Достаточно часто ее вкус подвергается критике, так как весь дом выполнен в светлых оттенках с золотыми инкрустациями. Артистке искренне нравится стиль дворцовых сооружений: различные вензеля, колонны, массивные лестницы из камня. Некоторые поклонники постоянно пытаются убедить знаменитость в том, что сейчас есть куда более интересные дизайнерские решения, а мир стремится к минимализму.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Однако пока старания публики не увенчались успехом. Приблизительно те же слова произнесла Ксения Собчак, когда приезжала домой к Анастасии Волочковой, чтобы снять интервью. Известно, что в особняке проживает и прислуга артистки, а также ее близкий друг. Иногда фанаты балерины шутят, что волосатая киска Лакки – единственный верный и преданный друг скандальной личности.

Кот породы британская шиншилла уже долгое время является членом семьи звезды. На этот раз в "историях" своего "Инстаграма" она опубликовала ролик, на котором питомец лежит на ковре и мурлыкает. "Трудовые будни" Лакки не перестают вызывать умиление у подписчиков.

"Лакки, зайчик ты мой! Какой же ты классный кот! Королевский", – обратилась к пушистому любимцу Анастасия Волочкова. Судя по всему, малышу живется невероятно хорошо в "поместье" балерины. Напомним, сейчас в жизни артистки много стресса. Недавно она подала в суд на Большой театр. Также знаменитость отчаянно пытается справиться с последствиями недавнего скандала. Тогда в Сети появились снимки балерины в процессе справления нужды на территории участка.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2021, 10:31 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость847653
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Мишнаевская, признавайся - д...р.....ооооооо....ч.....и...шююююь на волочковскую киску, судя по заголовку
бездарная ты журнализдка за 3 рубля
1

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