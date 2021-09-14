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Шоу-бизнес
"Это же позорище!": Волочкова набросилась на экс-солистку "Стрелок"

"Это же позорище!": Волочкова набросилась на экс-солистку "Стрелок"

Скандальный снимок присевшей справить нужду под елкой Анастасии Волочковой породил целую негатива.
прочитано 490 раз

В конце прошлого месяца эпатажная балерина угодила в громкий скандал, который сильно подмочил ее репутацию. Соседка артистки сняла на камеру, как балерина справляла нужду под деревом на своем участке. После того, как скандальное фото разлетелось по Сети, о неподобающем поведении Анастасии Волочковой заговорили и другие соседи.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Накануне в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале обсуждался новый виток конфликта балерины с соседями по коттеджному поселку. Экс-солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская выразила свое негодование относительно того, как ведет себя не только Волочкова, но и ее многочисленные работники. По словам Любомской, персонал балерины нарушает общественный порядок, шумит и ведет себя крайне вызывающе. Согласилась с ней и другая соседка, которая добавила, что работники Волочковой бросают на улице мусор, из-за чего даже как-то пострадал ее питомец.

Знаменитая балерина не замедлила с ответом. Она набросилась на соседку с обвинением в плохом отношении к детям наемных работников. Артистка рассказала, что экс-солистка "Стрелок" выгнала с площадки таджикских детей.

"Люди, вы что? Это же позорище!" – заявила возмущенная балерина.

Анастасия Волочкова отметила, что она сама очень любит всех детей и всегда приглашает их участвовать в своих концертах. В ответ на это педагог Марина Корвин вообще поставила под сомнение право Волочковой выступать с детьми после тех откровенных снимков, которыми бывшая прима Большого делится в соцсетях.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что склонную к странным поступкам Анастасию Волочкову раскусил врач-нарколог.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 12:17 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

комментарии

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Климаксной Сволочковой давно надо намордник надеть, чтобы на нормальных людей не бросалась, и подгузник, а то всех в округе закакает и зависает.
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