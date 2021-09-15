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Шоу-бизнес
Собчак о МакSим после комы: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива

Собчак о МакSим после комы: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива

Несколько дней назад появилось первое интервью Марины Максимовой после выхода из комы. Событие стало сенсационным.
прочитано 921 раз

Долгое время вся страна молилась за любимую певицу. Поклонники верили в то, что такой талантливый и мудрый человек просто не может уйти так рано и внезапно. К счастью, МакSим смогла пройти через все. После того, как она пришла в себя, практически сразу попросила врачей отправить ее домой. Знаменитости хотелось обнять дочерей.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Пользователи Сети пытались догадаться, кто из журналистов первым добьется диалога с Мариной. Тот факт, что это сделала Ксения Собчак многих восхитил, но не стал шокирующим. В диалоге артистка рассказала о болезни, личной жизни, а также сделала несколько признаний. Звезда поделилась тем, что ощущала, пребывая в коме, а также о двух остановках сердца, которые случились у нее.

Интервью набрало более трех миллионов просмотров и двое суток находилось на первом месте в трендах видеохостинга "Ютуб". Лишь вчера вечером ролик занял четвертую позицию, что также крайне достойно. Ксения Собчак опубликовала селфи с МакSим и поделилась своими впечатлениями от встречи.

По словам журналистки, для нее именно Марина является подтверждением того, что успех и настроение интервью зависят от героя. Она назвала певицу "открытой и прекрасной" и объяснила, что из-за этих характеристик программа получилась "нежной". "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", – высказалась Ксения, намекнув, видимо, на некоторые другие выпуски шоу.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 10:40 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость857433
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Мать честная.До чего грязна и страшна эта <цензура> Собачатина.Про зеркало,похоже,больше к ней отсносится.Нет такого зеркала,которое показало бы этой <цензура>,насколько она блевотна.
Гость847653
Пожаловаться Ответить
За заголовок гори в персональном аду, Мишнаевская, журналистка за 3 рубля
1

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